DTM 2022: Nächster Coup mit Rallye-Legende Loeb?

AF Corse muss Nick Cassidy an zwei DTM-Rennwochenenden ersetzen. Nun machen Gerüchte die Runde, dass Sebastien Loeb im Ferrari 488 GT3 sitzen könnte.

AF Corse tritt 2022 mit Felipe Fraga und Nick Cassidy an. Der Neuseeländer muss aber an zwei Rennwochenenden ersetzt werden, da es Überschneidungen mit der Formel E gibt.

Und in dem Zuge kommt es möglicherweise zu einer Sensation, denn Gerüchte machen die Runde, dass Rallye-Legende Sebastien Loeb in den Ferrari 488 GT3 steigen könnte – und das gleich zum Auftakt in Portimao, wo Cassidy fehlen wird.

AF Corse testet im Moment mit den beiden Stammfahrern in Spa, wo auch Loeb gesichtet wurde. Wie das französische Magazin Endurance-Info berichtet, sollen nicht nur die beiden Stammautos im Red-Bull- und Alpha-Tauri-Look dabei sein, sondern auch ein dritter, weiß folierter Bolide. Ob Loeb tatsächlich für AF Corse getestet hat, ist aber unklar.

Was passen würde, ist wie bei Fraga und Cassidy die Verbindung zu Red Bull. Das Unternehmen ist bei dem DTM-Projekt von AF Corse und Ferrari und auch bei der Fahrerfrage stark involviert. 2021 gingen Red-Bull-Junior Liam Lawson sowie Alex Albon an den Start. Ersatzmann war damals Cassidy.

Für die DTM wäre ein Loeb-Start ein Coup, der neunmalige Rallye-Weltmeister selbst könnte zugleich einen Haken hinter die DTM machen. Der Motorsport-Allrounder, der Anfang des Jahres Zweiter bei der Rallye Dakar wurde und das Race of Champions gewann, ging in der Traditionsrennserie bislang noch nicht an den Start.

GT-Erfahrung hat er in seiner langen und erfolgreichen Karriere bereits gesammelt. In der kommenden Woche könnte bereits Klarheit herrschen. Denn dann testet die DTM in Hockenheim. Das erste Rennwochenende steigt Ende April/Anfang Mai in Portimao.