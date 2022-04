DTM: Team Rosberg zeigt die Autos für die Titeljagd

Für das Team Rosberg lief die letzte Saison alles andere als erfolgreich. Der Rennstall hat jetzt die Autos für die Titeljagd 2022 gezeigt.

Beim fünfmaligen DTM-Champion Team Rosberg kennt man das Gefühl nur zu gut, in der DTM ganz oben zu stehen. 2021 verlief allerdings überhaupt nicht nach Plan.

2022 soll alles besser werden. Dafür setzt das Team auf Kontinuität und wie im Vorjahr auf Nico Müller und Dev Gore. Im Winter wurde zudem intensiv an den Problemen aus 2021 gearbeitet, vor allem das Qualifying hatte sich als Schwachpunkt erwiesen.

Die Erkenntnisse konnten bereits bei Testfahrten in Portimão, in Imola und auf dem Lausitzring umgesetzt werden, bevor die Saisonvorbereitung in der kommenden Woche in Hockenheim mit dem ersten gemeinsamen Test aller DTM-Teams in die finale Phase geht.

Wenige Tage vor den Tests hat Rosberg nun auch die beiden Audi R8 LMS GT3 Evo II gezeigt, mit denen das Team an den Start gehen wird.

«Wir sind stolz und dankbar, dass uns alle Partner der Vorsaison treu geblieben sind und freuen uns über die Neuzugänge. Gemeinsam möchten wir um Siege und Titel kämpfen. Deshalb haben sowohl das gesamte Team als auch die beiden Fahrer Nico Müller und Dev Gore über den Winter hart gearbeitet, damit wir zusammen möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden», sagte Teamchef Kimmo Liimatainen.