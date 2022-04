Corona: Esmee Hawkey verpasst Tests in Hockenheim

Hiobsbotschaft für T3 Motorsport: Esmee Hawkey verpasst die Testfahrten in Hockenheim aufgrund einer Corona-Erkrankung. Heißt: Nur Nicki Thiim sitzt im Lambo.

Rückschkag für Esmee Hawkey: Die Britin fehlt bei den Testfahrten in Hockenheim wegen einer Corona-Erkrankung. Hawkey geht mit T3 Motorsport in ihre zweite DTM-Saison, im ersten Jahr hatte sie zwei Punkte geholt.

Bedeutet für T3 Motorsport: Der Rennstall um Teamchef Jens Feucht ist in Hockenheim nur mit einem Lamborghini Huracan GT3 unterwegs, in dem Nicki Thiim sitzen wird. Er feiert 2022 sein Debüt in der DTM.

Für Hawkey und T3 Motorsport ist der Ausfall durchaus knifflig, weil das Team in der Vorbereitung auf die neue Saison noch nicht so ausgiebig testen konnte wie andere Teams.

Erst spät hatte T3 den zweiten Boliden mit Thiim vermelden können. Immerhin: Vor dem Auftakt der neuen Saison in Portimao steht ein weiterer DTM-Test an gleicher Stelle auf dem Programm.