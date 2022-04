DTM 2022: SSR Performance zeigt die Porsche 911 GT3 R

In wenigen Tagen startet in Portimao die neue DTM-Saison. Zuvor zeigt SSR Performance die Fahrzeugdesigns seiner Porsche 911 GT3 R.

SSR Performance lässt die Hüllen fallen: Wenige Tage vor dem DTM-Saisonauftakt in Portimao präsentiert der Rennstall die Fahrzeugdesigns seiner Porsche 911 GT3 R. In den beiden Autos sitzen 2022 Porsche-Werksfahrer Laurens Vanthoor und Vertragsfahrer Dennis Olsen.

Das unverkennbare SSR-Grün, aggressive Linien und auffällige Farbverläufe prägen den Fahrzeug-Look. Um die beiden Fahrzeuge optisch voneinander zu unterscheiden, wurden an der #94 leuchtend rote Farbelemente an den Seitenspiegeln und Wischerarm gewählt. Markant sind in diesem Jahr die seitlich und am Dach der Boliden platzierten Startnummern.

Stefan Schlund, Geschäftsführer SSR Performance: «Wir haben seit Ende letzten Jahres an dem Design gearbeitet. Meiner Meinung nach haben wir alles aus dem 911er herausgeholt und ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeugdesign. Vielen Dank an die Sponsoren, dass sie sich sehr gut in das Konzept eingefügt haben und sich in schwarz oder weiß präsentieren. Mit unserer #92 und #94 setzen wir SSR und Porsche im großen Feld der DTM perfekt in Szene.»