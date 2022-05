Keke Rosbergs Opel Calibra: Eine Legende kehrt zurück

Spektakuläre Premiere im DTM Classic Cup: Der ehemalige Opel Calibra V6 von Keke Rosberg kehrt auf die Rennstrecke zurück.

DTM-Fans aufgepasst: Auf dem Lausitzring kehrt eine echte Legende auf die Rennstrecke zurück. Der Opel Calibra V6 4x4, mit dem der ehemalige Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg 1995 in der DTM sein letztes Rennen bestritt, geht im DTM Classic Cup an den Start. Eingesetzt wird der Bolide von Mücke Motorsport Classic.

In den beiden Rennen am Samstag und Sonntag wird der Ex-Rosberg-Calibra vom ehemaligen DTM-Fahrer Stefan Mücke (Berlin) und von Ronny Scheer (Dresden) pilotiert. «Wir sind den Fans aus unserer Umgebung etwas schuldig, und weil wir diesmal so viele Rennautos mitnehmen, wird es bei uns zuhause ganz schön leer aussehen, während wir zu unserem Heimspiel in der Lausitz antreten», sagte Stefan Mücke.

Der Opel Calibra hat zwischen 1993 und 1996 die Ära der Klasse-1-Tourenwagen geprägt. Obwohl ab dem Debüt beim Saisonfinale 1993 in Hockenheim von technischen Defekten zunächst eingebremst, war das Coupe der Liebling vor allem der Opel-Fans.

Nicht zuletzt mit der Unterstützung der Formel-1-erfahrenen Unternehmen Williams (Hydraulik) und Cosworth (Motor) wurde der Calibra zum Siegerauto. Dabei beeindruckte er mit markanter Optik und einem über 500 PS starkem 2,5-Liter-V6-Triebwerk, das bei bis zu 12.000 Umdrehungen einen infernalischen Sound entwickelte, der heute noch die Fans begeistert.

Der Ex-Rosberg-Calibra wurde seit Januar 2022 von Mücke Motorsport Classic aufwändig vorbereitet und optisch auf den Stand der 95-er Saison gebracht.

Bei der Premiere des DTM Classic Cups mit Tourenwagen aus der Zeit von 1984 bis 2007 werden Stefan Mücke, der zwischen 2002 und 2006 61 DTM-Rennen bestritt, und Ronny Scheer abwechselnd den Allrad-Calibra und zusätzlich einen Ford Sierra RS 500 Cosworth aus der britischen Tourenwagen-Meisterschaft von 1990 fahren. «Einmal fahre ich den Ford und Ronny den Opel, im zweiten Rennen ist es umgekehrt», so Stefan Mücke.