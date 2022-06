Nach Feuer-Inferno: Neuer Ferrari für Felipe Fraga

Der Ferrari 488 GT3 Evo von Felipe Fraga war nach dem Feuer-Inferno auf dem Lausitzring nur noch Schrott. Für das Imola-Heimspiel hat AF Corse einen neuen Boliden aufgebaut.

Felipe Fraga kann das Heimspiel kaum noch erwarten. Wenn die DTM an diesem Wochenende in Imola Station macht, sind AF Corse und der Brasilianer «bereit. Ich habe gute Erinnerungen an GT-Rennen auf dieser Strecke, und ich kann es kaum erwarten, in Italien einen Ferrari zu fahren! Ich bin wirklich motiviert, nach Runde 2 ein großartiges Comeback zu geben. Ich hoffe, dass wir viele Punkte holen, um für den Rest der Meisterschaft mitmischen zu können», sagte er.

Fraga erlebte zuletzt nach einem guten Start in Portimao auf dem Lausitzring einen Rückschlag, als sein Ferrari 488 GT3 Evo im Qualifying zum zweiten Rennen in Flammen aufging. Nach einem Ausfall am Samstag ging er so komplett leer aus und will nun wieder angreifen. Mit 20 Punkten ist Fraga Gesamtachter.

Das Feuer-Inferno, bei dem er sogar selbst noch zum Feuerlöscher griff, hat er abgehakt. Er hat nun einen neuen Boliden, denn der Bolide vom Lausitzring war größtenteils Schrott.

«Ich weiß nicht, was zum Unfall geführt hat und ich weiß auch nicht, welche Teile ins neue Auto gerettet wurden», sagte er: «Es war ziemlich schlimm. Aber ich habe das schon wieder vergessen. Für Imola haben wir ein neues Auto.»

Dafür hat das gesamte Team «hart gearbeitet. Einige Mechaniker sind direkt von Le Mans in die Werkstatt gefahren, um mein neues Auto zusammen zu bauen. Es war eine Menge Arbeit, das Auto wieder auf die Strecke zu bringen. Alle sind sehr müde», sagte Fraga.

Deshalb wäre es «etwas Besonderes für mich und Ferrari, in Imola ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das gesamte AF-Corse-Team wäre begeistert. Ich hoffe auf ein Podium».