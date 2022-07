DTM: Fraga beschenkt sich selbst, zwei Autos kaputt 03.07.2022 - 10:47 Von Andreas Reiners

© LAT Felipe Fraga

Starkes Qualifying von Felipe Fraga: Der Brasilianer holte an seinem 27. Geburtstag die Pole Position für das achte Saisonrennen am Norisring. Zwei Autos werden nicht an den Start gehen.