Rainer Braun: DTM-Momente, die unter die Haut gehen

Rainer Braun stattete der DTM am Norisring einen Besuch ab und traf auf alte Weggefährten. Und die Helden der alten DTM lieferten auf der Showbühne ab, wie Braun berichtet.

Wenn man nach langer Zeit alte Weggefährten und Freunde wieder trifft, sind das ganz besondere Momente, die einem auch schon mal unter die Haut gehen.

Ob Gerhard Berger, Hans-Joachim Stuck, Walter Röhrl, Timo Bernhard oder Jörg Weick als ehemaligen Orga-Chef der DTM bis 1995 - mit allen verbinden mich teilweise bis zu 50 Jahren gemeinsamer Wegstrecke.

Und eh ich mich versah, hatte ich dann doch wieder ein Mikro in der Hand, obwohl das Kapitel für mich nach fast 60 Jahren eigentlich längst abgeschlossen war. Und dann stehen da auf der DTM Classic-Showbühne vier fröhliche Gesprächspartner in Gestalt von Walter Röhrl, Hans Stuck, Kris Nissen und Olaf Manthey.

Die Herren haben mir wunderbare 20 Minuten beschert, die Unterhaltung hatte noch nicht mal den Anflug von Ernsthaftigkeit. Es wurde gelacht, gefeixt und erzählt, was die besten Jahre unseres Sports an Anekdoten so hergaben. Einige Tausend Fans ließen uns durch ihre spontanen Reaktionen wissen, dass sie genau das hören und sehen wollten.

Obendrein konnte ich meiner Tochter Maren auch noch bei ihren Moderationen im DTM- und Classic-Grid über die Schiulter gucken und sogar teilweise mit ihr zusammen eine kurze Moderationen machen.

Tolles Wetter, viele nette Gespräche, keine Verpflichtungen - was will man mehr. Danke an den Veranstalter MCN, ITR und DTM Classic für die Einladung sowie an die Fotografen für ihre Schnappschüsse.

Ach ja, und eh ich’s vergesse - ein ziemlich unangenehmes Andenken an den Besuch am Norisring 2022 hab ich in Gestalt einer Corona-Erkrankung trotz aller Vorsicht auch noch mit nach Hause gebracht. Ich möchte nicht wissen, wieviel Besuchern vom Wochenende in Nürnberg das auch widerfahren ist.