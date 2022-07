Danner zu Bortolotti: «Eine Reinkarnation von Rindt»

Mirko Bortolotti geht als Halbzeit-Meister in die Sommerpause der DTM. Christian Danner war von dem Italiener schon früh beeindruckt.

Die DTM geht in die Sommerpause, und Mirko Bortolotti (Grasser) ist mit 89 Punkten nach vier von acht Events der Halbzeit-Meister. Es geht eng zu an der Spitze, erster Verfolger ist Sheldon van der Linde (80 Punkte/Schubert) vor René Rast (79/Abt).

«Die Tatsache, dass Rast wieder klammheimlich Richtung Meisterschaft unterwegs ist, ist für mich keine Überraschung. Der Mann ist extraklasse und es war klar, dass er mit der Zeit wieder vorne fahren wird», sagte der frühere DTM-Pilot Christian Danner bei Sport1.

«Wir haben aber auch ein paar neue Namen, neben den etablierten. Mein persönlicher Meisterschaftsfavorit ist Mirko Bortolotti im Lamborghini. Ich habe den kennengelernt und gedacht, er ist schon etwas Besonderes», sagte Danner, der die Karriere von Bortolotti seit Jahren verfolgt.

Er lernte ihn kennen, als er Philipp Eng zu dessen Formel-2-Zeit betreute und coachte.

«So etwas sieht man nicht so oft durch die Gegend laufen. Was ein Rennfahrer zu leisten imstande ist, kann man auf der Stoppuhr ablesen. Aber das Drumherum, wie man mit einer Situation umgeht, wie man mit einer kritischen Situation oder Misserfolgen umgeht – da gibt es große Unterschiede. Da hat er mich schon sehr beeindruckt», sagte Danner.

Bortolotti gewann die Formel 2 in der Saison 2011 und war zudem Formel-1-Testfahrer. Er fährt seit 2015 für GRT, mit denen der 32-Jährige auch die Langstrecken-Klassiker in Daytona und Sebring sowie den Titel in der Blancpain GT Serie gewann. Heute ist er einer der versiertesten GT-Fahrer und Lambo-Werksfahrer.

«Heute hat er eine komische Frisur, aber damals sah er aus wie die Reinkarnation von Jochen Rindt. Und dann hat er dazu auch noch so gesprochen und den schlurfigen Gang. Er ist ein großartiger Bursche, der in der DTM auch gefordert wird», sagte Danner.