DTM-Finale in Hockenheim: Das spricht für René Rast

Abt Sportsline hat in 23 Jahren DTM schon viel erlebt, doch die Ausgangssituation vor dem Finale der Saison 2022 auf dem Hockenheimring ist auch für das Team um Hans-Jürgen Abt und Thomas Biermaier ungewöhnlich.

Die besten fünf Fahrer liegen vor den letzten beiden Rennen in der Gesamtwertung nur 16 Punkte auseinander – und alle fahren ein unterschiedliches Fabrikat. Rein rechnerisch können sogar noch zehn Piloten den Fahrertitel holen. Auch die Team- und die Herstellerwertung entscheiden sich erst in Hockenheim.

Für Abt gibt es schon einen kleinen Grund zum Feiern, wenn das erste der beiden Finalrennen am Samstag um 13:30 Uhr gestartet wird: Es ist das insgesamt 300. DTM-Meisterschaftsrennen, das die Mannschaft aus Kempten in Angriff nimmt.

Abt Sportsline ist das einzige DTM-Team, das seit 23 Jahren ohne Unterbrechung in der Rennserie an den Start geht und hat entsprechend viele Anhänger, die dem Team in Hockenheim die Daumen drücken werden.

Auch auf den Tribünen im badischen Motodrom werden viele Fans René Rast und seinem Abt Audi R8 LMS GT3 evo II mit der Startnummer 33 die Daumen drücken.

Aus dem Kreis der fünf Top-Favoriten ist Rast der einzige deutsche Fahrer und als dreimaliger DTM-Champion zweifellos der bekannteste. Zudem werden zahlreiche Audi- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem nahegelegenen Werk Neckarsulm am Hockenheimring erwartet, die sich vor allem eines wünschen: dass Rast am Sonntag zum vierten Mal DTM-Champion wird.

«Derjenige, der die wenigsten Fehler macht und die besten Qualifyings und Rennen hat, wird am Ende ganz oben stehen. Wir haben im vergangenen Jahr am Norisring gesehen, was beim Finale alles passieren kann. Auch das Wetter kann eine Rolle spielen. Ich habe in Hockenheim schon zweimal im letzten Rennen den DTM-Titel geholt und fahre dort immer sehr gerne. Wir haben eine tolle Mannschaft mit viel Erfahrung in Titelkämpfen. Ich bin sicher, dass alle einen kühlen Kopf bewahren werden und uns so am Ende vielleicht noch eine Überraschung gelingen kann», sagte Rast.

Zweimal in Hockenheim Champion

Der 35 Jahre alte Mindener mit Wohnsitz im österreichischen Bregenz hat einen weiteren Vorteil: Als einziger der fünf Top-Favoriten weiß er bereits, wie man im letzten Rennen in Hockenheim die DTM gewinnt – das hat er nämlich schon zweimal getan, übrigens beide Male zum Leidwesen von Abt : 2017 schnappte er Mattias Ekström quasi auf der Zielgeraden noch den Titel weg, indem er einen 21-Punkte-Rückstand in einen Drei- Punkte-Vorsprung verwandelte und seine erste volle DTM-Saison gleich mit dem Titel krönte.

Nachdem er sich 2019 seinen zweiten Titel bereits vorzeitig gesichert hatte, lieferte sich Rast 2020 beim Finale in Hockenheim zum Ende der Class-1-Ära ein knallhartes Titelduell mit Nico Müller. Der Schweizer gewann das erste Rennen am Samstag, am Sonntag holte sich Rast mit einem Sieg dann aber seinen dritten DTM-Titel.

Auch am Ende der Saison 2018 schrieb Rast in Hockenheim ein kleines Stück DTM- Geschichte: Mit sechs Siegen in Folge gelang ihm ein neuer Rekord. Nach einem für Audi schwierigen Saisonstart hätte es Rast mit seinen beiden Siegen in Hockenheim fast noch geschafft, das Unmögliche möglich zu machen und ein weiteres Mal Meister zu werden. Am Ende fehlten ihm lediglich vier Punkte.

In das Finalwochenende 2022 geht Rast nach einer starken ersten DTM-Saison im GT3-Rennwagen mit lediglich zwölf Punkten Rückstand. Insgesamt 58 Punkte werden in Hockenheim noch vergeben.

Rast ist bekannt für seine akribische Arbeitsweise und überlässt auch bei der Vorbereitung auf das Saisonfinale nichts dem Zufall. Vergangene Woche testete er zwei Tage lang in Hockenheim. Am Mittwoch sitzt er beim Roll-out im ADAC Fahrsicherheitszentrum Kempten im Allgäu selbst am Steuer seines ABT Audi R8 LMS GT3 evo II, ehe er am Donnerstag nach Hockenheim reist.

Dort hat das Team ABT Sportsline die Boxen unmittelbar an der Boxenausfahrt zugelost bekommen – ein kleiner Vorteil für das in der DTM besonders wichtige Qualifying, in dem René Rast in diesem Jahr schon elf Zusatzpunkte sammelte. Als einzigem Fahrer gelang es dem ABT Piloten in der Saison 2022, drei Bestzeiten im Qualifying zu holen.

Insgesamt sicherte er sich in seiner DTM-Karriere 23 Pole-Positions. Bei 90 DTM-Rennen feierte er 25 Siege. 14 Mal drehte er die schnellste Rennrunde. 1.231 Punkte entsprechen einem eindrucksvollen Schnitt von 13,7 Punkten pro DTM-Rennen.

Audi R8 LMS in Hockenheim stark

Rast kann sich auch sicher sein, dass dem Audi R8 LMS der Hockenheimring grundsätzlich liegt: Im vergangenen Jahr holte sein Teamkollege Kelvin van der Linde für beide Rennen Startplatz eins jeweils vor Lucas Auer – am Samstag sogar mit einem für DTM-Verhältnisse ungewöhnlich großen Vorsprung von 0,483 Sekunden.

Und auch sein Team hat an Hockenheim viele gute Erinnerungen. Auf keiner anderen Rennstrecke hat Abt Sportsline mehr DTM-Rennen absolviert und mehr Erfolge gefeiert. 54 DTM-Rennen hat das Team dort bisher bestritten, dabei 13 Mal gewonnen, 46 Pokale für Podiumsplatzierungen mit nach Kempten gebracht und dreimal die DTM im jeweils letzten Rennen gewonnen: 2007 mit Mattias Ekström, 2008 und 2009 jeweils mit dem heutigen ProSieben-Experten Timo Scheider.

Auch die Erfolgsstory von Abt in der DTM begann auf dem Hockenheimring: Am 28. Mai 2000 standen drei gelbe Abt-Audi TT-R ganz hinten in der Startaufstellung. Das kleine Privatteam wurde damals noch belächelt. Doch schnell verging der Konkurrenz das Lachen: 2001 holte Abt Sportsline mit dem kompakten Coupé die ersten beiden Siege in der DTM, 2002 sensationell den Titel. Zwei Jahrzehnte später ist Abt mit inzwischen 73 Siegen das mit Abstand erfolgreichste aller aktiven DTM-Teams.

Die weitere Bilanz nach 299 DTM-Rennen: fünfmal Sieger der Fahrerwertung (2002, 2004, 2007, 2008 und 2009), achtmal Vizemeister, siebenmal Dritter der Fahrerwertung, fünfmal Teammeister (2004, 2007, 2011, 2016, 2020), 86 Pole-Positions, 237 Podien.