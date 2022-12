DTM: Porsche mit neuem 911, Preining und Olsen

Zwei Porsche starten in der DTM

Porsche hat angekündigt, 2023 in der DTM mit zwei neuen 911 an den Start zu gehen, dazu mit Thomas Preining und Dennis Olsen. Weitere Porsche können hinzukommen.

Seit feststeht, wie die Zukunft der DTM aussieht, gehen die Teams in die detaillierte Planung für 2023. Fest steht schon länger: Porsche-Kundenteams steht ab 2023 ein neu entwickeltes Fahrzeug zur Verfügung: der 911 GT3 R auf Basis der Elfer-Generation 992.

Sein Debüt feiert der Rennwagen am 28. und 29. Januar bei den 24 Stunden von Daytona. Aktuell rechnet Porsche damit, dass beim Saisonauftakt der IMSA-Serie insgesamt sechs der neuen GT3-Rennfahrzeuge allein in der GTD-Klasse am Start stehen werden.

Der neue Porsche soll aber auch in der DTM zum Einsatz kommen, ebenso in der DTM Endurance, dem ehemaligen ADAC GT Masters.

Was Porsche aktuell bestätigen kann: Wie in der vergangenen Saison sind auch im kommenden Jahr wieder Thomas Preining und Dennis Olsen (Dänemark) als DTM-Piloten mit dem neuen 911 GT3 R vorgesehen.

Weitere können hinzukommen. Aufgrund noch ausstehender Teilnahmebestätigungen für Teams und Fahrer lassen sich die genauen Pläne für 2023 noch nicht konkretisieren.

Porsche feierte 2022 das Debüt in der DTM und dabei drei Siege, zwei durch Preining und einen durch Olsen. Preining fuhr bis zum Saisonfinale in Hockenheim um den Titel mit, ehe er dort im ersten Rennen in einen schweren Unfall verwickelt war und seine Titelträume begraben musste. Insgesamt setzten SSR Performance (2, Olsen, Laurens Vanthoor und Christian Engelhart) und das Team Bernhard (1, Preining) drei Porsche ein.