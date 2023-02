SSR Performance: Drei Lamborghini und Bortolotti!

SSR Performance sorgt für ein Ausrufezeichen: Der Rennstall setzt 2023 drei Lamborghini Huracán GT3 EVO2 ein. Außerdem wechselt Toppilot Mirko Bortolotti zu den Münchnern.

SSR Performance stellt sich für die DTM-Saison 2023 breit und stark auf. Im zweiten Jahr in der DTM wechselt der Rennstall von Porsche zu Lamborghini und setzt gleich drei Huracán GT3 EVO2 ein.

Speerspitze ist Toppilot Mirko Bortolotti (Italien), der in der vergangenen Saison für das Grasser-Team lange um den Titel fuhr. Auch Werksfahrer Franck Perera (Frankreich) gehört zum Aufgebot. Der Italiener Alessio Deledda startet im dritten Fahrzeug von SSR Performance. Das Team landete 2022 mit Porsche auf dem achten Platz der Teamwertung, dabei fuhr Dennis Olsen einen Rennsieg ein.

«Es ist großartig, dass wir mit SSR Performance so ein professionelles, erfolgreiches und extrem engagiertes Team für eine strategische Zusammenarbeit gefunden haben. Das hohe technische Niveau in Bezug auf Renn- und Serienautos hat uns gleich zu Beginn überzeugt und wir freuen uns auf das erste gemeinsame DTM-Rennen Ende Mai», sagte Lamborghini-Motorsportchef Giorgio Sanna.

«Wir stellen uns der nächsten Challenge. Ich liebe die Herausforderung und umso glücklicher bin ich über die neue Partnerschaft mit Lamborghini. Zusammen mit Giorgio Sanna haben wir für Lamborghini und SSR Performance ein großartiges Paket geschnürt. Mit Mirko Bortolotti, Franck Perera und Alessio Deledda bringen wir ein ausgezeichnetes Fahrer Line-up an den Start. In den kommenden Wochen und Monaten müssen wir hart arbeiten. Wir wollen ab Rennen eins Erfolge und wichtige Punkte für die Meisterschaft einfahren», erklärte Teameigner Stefan Schlund.

«Mit Mirko, Franck, Alessio und dem Huracán GT3 EVO2 sind wir in jeder Hinsicht stark und konkurrenzfähig. Ich freue mich sehr auf die DTM-Saison und auf die Zusammenarbeit mit Lamborghini. Das gesamte Team ist hoch motiviert und gemeinsam mit Lamborghini wollen wir Siege holen und in der Meisterschaft mitreden. Zudem wird es gut, wieder an der Rennstrecke zu sein und die Fans willkommen zu heißen», sagt SSR-Teamchef Mario Schuhbauer.