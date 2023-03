Im Video: Wiederaufbau des KÜS Team Bernhard Porsche

Beim DTM-Saisonfinale wurde der KÜS Team Bernhard Porsche stark beschädigt. Zum Wiederaufbau des Fahrzeugs zum Einzug ins Porsche Museum wurde nun ein Video veröffentlicht.

Der letztjährige DTM-Saisonfinale endete schmerzhaft für Thomas Preining. Mit realistischen Titelambitionen reiste der Österreicher nach Hockenheim, doch bereits nach wenigen Rennrunden im Samstagslauf stand er vor den Trümmern seiner Hoffnungen und seines Porsche 911 GT3 R. Preining wurde in den schweren Massenunfall vor der ehemaligen Mercedes-Benz-Tribüne verwickelt. Während er den Unfall, bis auf einige Prellungen, unverletzt überstand, konnte das nicht zu seinem Fahrzeug gesagt werden, welches nur noch Schrottwert hatte. Die Saison beendete Preining somit nach zwei Laufsiegen auf Rang fünf in der Gesamtwertung – sein Sieg auf dem Norisring geht als erster Rennsieg von Porsche in der DTM in die Geschichte ein.

Jetzt ist der Wagen, mit dem Motorsportgeschichte geschrieben wurde, vom Team um Markenbotschafter Timo Bernhard und der Abteilung Porsche Heritage und Museum repariert, in den Ursprungszustand vom Tag des Sieges am Norisring wiederhergestellt und in die Unternehmungssammlung aufgenommen worden.

«Die typische Porsche-DNA zeigen wir am besten anhand eines Rennfahrzeugs. Deshalb haben wir immer genau die Fahrzeuge im Blick, mit denen Meilensteine der Motorsportgeschichte erreicht wurden. So sind wir schnell auf das Team von Timo Bernhard und den DTM-Neunelfer gekommen. Wir ergänzen damit die Sammlung um einen wichtigen Zeitzeugen», erläutert Achim Stejskal, Leiter Porsche Heritage und Museum.

Mehr zum Aufbau könnt ihr hier erfahren.

Porsche hat zu dem Wiederaufbau ein umfangreiches Video veröffentlicht:

Das KÜS Team Bernhard setzt 2023 zwei Porsche 911 GT3 R der neuen Generation 992 in der DTM ein. Die beiden jungen Porsche-Vertragsfahrer Ayhancan Güven und Laurin Heinrich, der 2022 Meister im Carrera Cup Deutschland wurde, werden die Fahrzeuge steuern. Auch der Österreicher Thomas Preining wird weiterhin in der DTM starten. Der Porsche-Werksfahrer wechselt zum Rennjahr 2023 von der Bernhard-Mannschaft zu Manthey EMA.