DTM-Sensation: Andrea Dovizioso für Project 1?

Startet der langjährige MotoGP-Pilot Andrea Dovizioso 2023 für Project 1 in der DTM? Die BMW-Mannschaft aus dem niedersächsischen Lohne hat das Zweiradass zumindest für Testfahrten eingeladen.

Wird Andrea Dovizioso 2023 in der DTM starten? Die niedersächsische Project 1-Mannschaft aus Lohne hat den 37-Jährigen zu einem zweitägigen Test mit dem BMW M4 GT3 in Hockenheim eingeladen, wie Teamboss Hans-Bernd Kamps im Rahmen des MotoGP-Saisonauftakts in Portimão gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigte. Ob der dreimalige MotoGP-Vizeweltmeister aber tatsächlich an dem Test teilnehmen wird, ist derzeit noch nicht fixiert.

Der Italiener Dovizioso beendete im vergangenen Sommer nach 248 MotoGP-Starts seine Karriere in der Motorradweltmeisterschaft. Insgesamt 15 Siege konnte er in der höchsten Klasse des Motorradrennsports einfahren. Im Jahr 2004 wurde «Dovi» Weltmeister in der 125er Klasse.

DTM-Erfahrung hat das Zweiradass von einem Gaststart im Jahr 2019, als er für die belgische WRT-Mannschaft in Misano einen Audi RS5 DTM pilotierte. An dem Rennwochenende an der Adriaküste wusste Dovizioso zu überzeugen. In beiden Qualifyings konnte er einige DTM-Stammpiloten schlagen. Im ersten Rennlauf verpasste er zudem auf Rang zwölf knapp ein Ergebnis in den Punkterängen. Den Sonntagslauf schloss er auf der 15. Position ab. Damals setzt die DTM allerdings noch auf die Class 1-Fahrzeuge, während seit 2021 die Rennserie mit GT3-Autos ausgefahren wird.

Project 1 steigt 2023 in die DTM auf und setzt zwei BMW M4 GT3 ein. Als erster Pilot steht der zweimalige DTM-Champion und BMW M-Werkspilot Marco Wittmann fest. Das Team aus Lohne steht vor einem umfangreichen Rennjahr. Neben dem DTM-Programm setzt der Rennstall einen Porsche 911 RSR in der FIA WEC ein und startet mit dem BMW M4 GT4 in der ADAC GT4 Germany. Zudem richtet die Project 1 Drivetime GmbH den BMW M2 Cup aus, welcher sechs Rennwochenenden im Rahmenprogramm der DTM bestreitet.