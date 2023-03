Für Saison 2023: BMW gibt DTM-Designs bekannt

Mit bewährten Farben werden die BMW M-Werkspiloten Sheldon van der Linde, Marco Wittmann und René Rast 2023 in der DTM starten. BMW hat die ersten drei Fahrzeugdesigns präsentiert.

In der DTM-Saison 2023 werden drei BMW M4 GT3 in den Farben von BMW M Motorsport Partnern an den Start gehen. Der amtierende Champion Sheldon van der Linde verteidigt seinen Titel erneut in den Farben von Shell und trägt zudem die Startnummer 1. Sein neuer Teamkollege bei Schubert Motorsport, der dreimalige DTM-Champion René Rast, übernimmt das blaue Design von RoboMarkets und behält seine angestammte Nummer 33. Bei der Veranstaltung in Zandvoort wird Dries Vanthoor sein Fahrzeug übernehmen, da Rast aufgrund einer Formel E-Überschneidung nicht starten kann.

Auch der zweimalige Champion Marco Wittmann bleibt bei seinem neuen Team Project 1 seinen Markenzeichen treu: der Startnummer 11 und dem grünen Design von Schaeffler. Den zweiten Fahrer und das Design des vierten BMW M4 GT3 wird Project 1 zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «Wir freuen uns, drei der von Schubert Motorsport und Project 1 eingesetzten BMW M4 GT3 in der DTM-Saison 2023 in den Farben unserer BMW M Motorsport Partner präsentieren zu können. Ohne deren Unterstützung wären viele Renneinsätze überhaupt nicht möglich. Vielen Dank daher für die langjährige großartige Zusammenarbeit! Sheldon van der Linde mit der Startnummer 1 und in den klassischen Shell-Farben seinen DTM-Titel verteidigen zu sehen, wird etwas ganz Besonderes werden. Die Verbindung von Marco Wittmann und Schaeffler durch die ‚Green Machine‘ ist ebenfalls über viele Jahre gewachsen. René Rast wird zudem die Farben des zweiten Schubert-Fahrzeugs übernehmen und mit seiner Erfahrung und Klasse als dreimaliger DTM-Champion ganz sicher ein exzellenter Vertreter für RoboMarkets sein.»

Sheldon van der Linde (#1 BMW M4 GT3, Schubert Motorsport): «Davon, mit der Startnummer 1 auf dem Auto meinen Titel in der DTM zu verteidigen, konnte ich bis vor kurzer Zeit nur träumen. Ich habe den ganzen Winter überlegt, ob ich meine Nummer 31, die mir immer Glück gebracht hat, gegen die Nummer 1 eintauschen soll, aber so eine Gelegenheit bekommt man nicht so oft. Die #1 ist das Sahnehäubchen auf meiner Shell-Livery. Ich bin extrem stolz, in meine fünfte Saison mit Shell zu gehen, die von Beginn an mein Partner waren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in anderen Farben als Rot und Gelb in der DTM zu starten.»

René Rast (#33 BMW M4 GT3, Schubert Motorsport): «Neben dem BMW M4 GT3 sind auch die Farben meines Partners RoboMarkets für mich neu, aber ich mag Blau sehr gerne und freue mich auf meinen neuen Look in der DTM. Ich werde mein Bestes geben, um für BMW M Motorsport, das Team Schubert und meinen Partner Erfolge einzufahren. Dass ich wieder mit der Startnummer 33 antreten kann, ist großartig. Sie ist in den vergangenen Jahren zu meinem Markenzeichen in der DTM geworden.»

Marco Wittmann (#11 BMW M4 GT3, Project 1): «Die Partnerschaft mit Schaeffler geht nun schon in ihr fünftes Jahr, und wir sind im Laufe der Zeit Freunde geworden. Sowohl Erfolge als auch sportlich schwere Zeiten haben uns zusammengeschweißt. Dass wir aus der gleichen Region kommen, sorgt zudem für eine extrem gute Identifikation miteinander, mit den Fans und auch den Schaeffler Mitarbeitern. Die Nummer 11 ist mehr als nur meine Startnummer. Sie ist eine Marke und mittlerweile auch zu einem Teil meines Lebens geworden. Das beweist unter anderem mein Tattoo am Handgelenk. Ich bin stolz, mit der #11 «Green Machine‘ wieder in der DTM an den Start zu gehen.»