DTM-Gaststarter Oeverhaus wechselt in Carrera Cup

2022 absolvierte der Youngster Theo Oeverhaus einen DTM-Gaststart bei Walkenhorst Motorsport. Nun steigt der 18-Jährige in den Porsche Carrera Cup Deutschland ein, wo er für Bonk Motorsport startet.

Bei der DTM-Veranstaltung auf dem Nürburgring schrieb sich Theo Oeverhaus 2022 in die Geschichtsbücher der traditionsreichen Rennserie ein. Im Alter von 17 Jahren absolvierte der Youngster einen Gaststart in einem BMW M4 GT3 von Walkenhorst Motorsport. Die beiden Läufe in der Eifel schloss der Osnabrücker auf den Rängen 19 und 18 ab.

Sein Hauptprogramm absolvierte Theo Oeverhaus, wie schon im Jahr 2021, in der DTM Trophy, der damaligen GT4-Nachwuchsserie die von der ITR ausgeschrieben wurde. Mit einem Saisonsieg beendete er das Rennjahr auf Rang drei in der Meisterschaft. Zudem bestritt er die Veranstaltungen der ADAC GT4 Germany, die sich nicht mit den DTM-Wochenenden überschnitten. Seinen Einstieg in den Motorsport schaffte Oeverhaus über den DMV BMW318ti Cup, den Markenpokal im Amateurmotorsport, in dem auch Timo Glock an diesem Wochenende einen Gaststart absolvieren wird.

Im Jahr 2023 geht Oeverhaus neue Wege im Motorsport. Der mittlerweile 18 Jahre alte Niedersache wird für Bonk Motorsport im Porsche Carrera Cup Deutschland starten. Sowohl das Teams als auch der Pilot sind komplette Neueinsteiger in Deutschlands beliebtesten Markenpokal, welcher unzählige Fans mit seinen spektakulären Rennen begeistert.

Somit wird Oeverhaus bei sechs DTM-Veranstaltungen im Rahmenprogramm an den Start gehen. Zudem wird der Carrera Cup Deutschland im Rahmenprogramm der FIA WEC im belgischen Spa Francorchamps starten und gemeinsam mit dem ADAC GT Masters und dem Porsche Carrera Cup Benelux beim «Festival of Dreams» in Hockenheim starten.

Michael Bonk, Teamchef der Bonk Motorsport-Mannschaft: «Der Porsche Carrera Cup ist für uns ein wenig Neuland. Die Sprintrennen erfordern von Team und Fahrer höchste Perfektion von der ersten Minute. Ich hoffe, dass wir diese Herausforderung meistern werden.»