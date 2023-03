Geschichtsunterricht: DTM Classic startet auch 2023

Auch im Jahr 2023 schreibt der ADAC die DTM Classic aus, ändert aber das Konzept des rollenden Motorsportmuseums. Auf dem Norisring und auf dem Lausitzring starten die Tourenwagen Legenden.

Für die Saison 2023 ändert der ADAC das Konzept der DTM Classic, um den Fans noch mehr Abwechslung aus den verschiedenen Epochen der DTM zu bieten. Das neue Konzept setzt darauf, verschiedene Themen der Motorsportgeschichte in den Vordergrund zu stellen. Neben Fahrzeugen aus der technisch abwechslungsreichen Geschichte der DTM sowie der ehemaligen Deutschen Rennsport-Meisterschaft plant der ADAC in den kommenden Jahren auch Wertungsläufe oder Einladungsrennen mit historischen GT-Fahrzeuge oder Sportwagen unter der Dachmarke DTM Classic im Rahmen der DTM.

«Die DTM Classic ist bei den Fans sehr beliebt und rundet mit einem Streifzug durch die faszinierende DTM-Geschichte einen DTM-Event ab. Wir wollen die Fans weiterhin mit historischen Rennfahrzeugen begeistern, ändern aber das Konzept, denn wir wollen mit der DTM Classic eine attraktive Ergänzung schaffen und nicht mit den etablierten Klassik-Rennserien konkurrieren», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Zuschauer der DTM dürfen sich auch in der Saison bei der DTM Classic auf einen Streifzug durch die knapp 40-jährige Geschichte der Rennserie freuen. Bei bis zu vier Events präsentiert sich das rasante rollende Motorsportmuseum den Fans. Auftritte von klassischen Gruppe-A-Tourenwagen der 1980er Jahre oder den High-Tech-Rennern aus der Klasse 1 der 1990er Jahre stehen bei den DTM-Highlights auf dem Norisring (7. bis 9. Juli) und auf dem Lausitzring (18. bis 20. August) bereits fest.

Für die Rennen der DTM Classic kooperiert der ADAC mit verschiedenen Serien-Betreibern aus der Welt des klassischen Motorsports. Den Anfang der DTM Classic 2023 machen am Norisring und am DEKRA Lausitzring die Tourenwagen-Legenden mit ihren spektakulären Boliden der DTM/ITC-Jahre 1984-1996. Weitere DTM Classic Events für die Saison 2023 mit anderen Themen sind in Planung.

«Wir haben mit dem ADAC fruchtbare Gespräche geführt. Wir sind stolz, verkünden zu können, dass wir mit unserer Rennserie bei zwei Events den Slot der DTM Classic belegen», erläutert Tourenwagen Legenden-Boss Jörg Hatscher. «Die Tourenwagen Legenden passen mit ihren vornehmlich Ex-DTM-Boliden hervorragend in die DTM-Veranstaltungen. Gemeinsam schlagen wir Bogen von der Historie in die Zukunft. Die Fans dürfen sich auf packende Rennaction gefasst machen.»

Audi V8, BMW M3 E30, Ford Sierra Cosworth und Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I – das sind die Wurzeln der DTM, die sich bereits in ihrer ersten Ära bis 1996 rasant weiterentwickelt hat. Den Zenit erreichte sie in den Jahren 1995 und 1996 mit den faszinieren Hightech-Klasse-1-Boliden wie Alfa 155 V6, AMG-Mercedes C-Klasse und Opel Calibra V6. Und auch nach dem Relaunch im Jahr 2000 wusste die DTM zu überzeugen. Bullige V8-Boliden von Audi, Mercedes-AMG und Opel lockten stets viele Zuschauer an die Rennstrecke.

Neben den beiden Auftritten im Rahmen der DTM ist der Kalender der Tourenwagen Legenden 2023 von weiteren Highlights geprägt. Die ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring stechen genauso ins Auge, wie der Copenhagen Historic Grand Prix in Dänemark. Dreimal startet die Rennserie zudem beim ADAC Racing Weekend (Hockenheimring, Assen und Nürburgring).