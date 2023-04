Landgraf Motorsport bringt Mann-Filter Mamba in DTM!

Die Mamba startet 2023 in der DTM! Maro Engel wird den Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 im legendären Mann-Filter Mamba-Design steuern.

Das Warten hat ein Ende! Mit einem Start in der DTM betritt die MANN-FILTER Mamba ein neues Umfeld. Beim Team jedoch setzt MANN-FILTER auf Kontinuität und verlängert seine erfolgreiche Partnerschaft mit LANDGRAF Motorsport. Unter dem Teamnamen «Mercedes-AMG Team MANN-FILTER» wird erneut der Beast Mode gestartet.

Wie schon von LANDGRAF Motorsport gemeinsam mit dem ADAC angekündigt, wird das Team aus Gensingen mit dem Mercedes-AMG-Werksfahrer Maro Engel, der die gelb-grüne Welt schon seit Jahren in den verschiedensten Serien begleitet, unter der Nummer 48 an den Start gehen. Engel gilt unter anderem als einer der stärksten GT-Fahrer weltweit und konnte bereits im letzten Jahr beweisen, dass er der DTM gewachsen ist.

Der Aufstieg des Teams in die DTM bedeutet allerdings, dass keine klassische Titelverteidigung im ADAC GT Masters möglich sein wird. Auch die dem Team zustehende Startnummer 1 aus den ADAC GT Masters wird somit keinen Platz auf dem Boliden finden. ADAC GT Masters Champion 2022 Raffaele Marciello, der diese Startnummer erkämpft hat, wird nicht mit dem Team in die DTM aufsteigen, sondern vorrangig bei der British GT zu erleben sein. Im ADAC GT Masters setzt das Landgraf-Team 2023 auf Juniorfahrer.

Mit acht Rennwochenenden, 16 Rennen, 14 Teams und sechs Marken wird die DTM erstmals unter der Führung des ADAC veranstaltet. Die DTM 2023 bietet ein starkes Fahrerfeld und ein Rahmenprogramm mit Fan-Experience für Familien, Freunde und PS-Begeisterte. Der DTM-Auftakt findet mit dem ersten Rennen am 27. Mai in Oschersleben statt. Neu im Kalender und Premiere für die Mamba ist der Start am legendären Norisring in Nürnberg im Juli.

Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß.

Teamchef Klaus Landgraf über die erneute Zusammenarbeit: «Ich bin stolz, mit unserem Partner MANN-FILTER, dem ich mich sehr verbunden fühle, die DTM-Saison 2023 zu bestreiten, und bedanke mich sehr für das erneute Vertrauen in unser Team. Es ist einfach toll, dass nun die Mamba als absoluter Publikumsmagnet im Starterfeld der DTM vertreten ist. Vor allem nach solch einem gelungenen Jahr in der internationalen Deutschen GT Meisterschaft wie 2022. LANDGRAF Motorsport als Teil der LANDGRAF Group hat alle Weichen gestellt, um dem Motorsport-Fan auf und neben der Rennstrecke ein besonderes GT Motorsport Erlebnis zu präsentieren.»

Landgraf erklärt weiter: «Eines der beliebtesten Fahrzeuge im GT-Sport mit Lkws der LANDGRAF Group zu den Rennstrecken zu transportieren ist zwar nur ein Teil unserer Aufgaben, aber für uns als Logistik-Unternehmen ein ganz wertvoller Aspekt. Zusammen mit MANN-FILTER haben wir als LANDGRAF Motorsport mit dem letztjährigen Sieg ein äußerst erfolgreiches Jahr im ADAC GT Masters 2022 gehabt. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit unserem Team auch in der neuen Serie für Erfolge sorgen werden. Wir sind alle gespannt auf die neue Saison und auf das nächste Kapitel der MANN-FILTER Mamba, die längst Kultstatus hat.»

Filippina Manou, Sponsoring-Verantwortliche bei MANN-FILTER, ergänzt: «Der Schritt in die DTM ist für uns als Premiummarke MANN-FILTER die konsequente Weiterentwicklung unseres Motorsport-Engagements. Mit dem Team um Klaus Landgraf und mit Raffaele Marciello haben wir es letztes Jahr geschafft, den seit Jahren umkämpften ADAC GT Masters Titel in Gelb-Grün zu zelebrieren. Hierfür bedanken wir uns nochmals beim ganzen Team und den Fahrern. Das Feedback nach dem Finale war – und ist – immer noch überwältigend. Raffaele kann uns dieses Jahr aufgrund von Verpflichtungen in Großbritannien leider nicht begleiten, aber mit LANDGRAF Motorsport und Maro an unserer Seite haben wir großartige Voraussetzungen für unser Debütjahr in der DTM. Durch die Zusammenarbeit in der Vergangenheit wissen wir, dass diese Konstellation wunderbar zu unserer globalen Marke MANN-FILTER passt. Höchste Qualitätsansprüche, keine Angst vor dem Wettbewerb und die Nahbarkeit zu den Autobegeisterten sind Aspekte, die uns verbinden. Wir sind uns sicher, dass das Setup des Teams aus Gensingen unserer Kultmamba gerecht wird.»