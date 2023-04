Österreichisches Nationalteam: Mick Wishofer für GRT

Das Grasser Racing Team startet 2023 als österreichisches Nationalteam in der DTM. Mick Wishofer startet als zweiter Pilot für das Lamborghini-Team aus der Steiermark.

Der Stier aus der Steiermark trägt 2023 in der DTM Rot-Weiß-Rot. Das Grasser Racing Team aus St. Margarethen bei Knittelfeld greift in der prestigeträchtigen Rennserie diese Saison gleich mit zwei Österreichern an. Neben dem Tiroler Clemens Schmid wird der Wiener Mick Wishofer den zweiten Lamborghini Huracán GT3 EVO2 des von Lamborghini Squadra Corse unterstützten Rennstalls pilotieren. Der Newcomer pilotiert die Startnummer 19 und gibt bei den DTM-Testfahrten in Spielberg am 15. und 16. April seinen Einstand in der legendären Meisterschaft.

Mick Wishofer blickt im Alter von 23 Jahren bereits auf eine abwechslungsreiche Laufbahn im Automobilsport zurück. Nach dem Kartsport machte er sich 2017 und 2018 in der ADAC Formel 4 einen Namen. In der hart umkämpften Nachwuchsserie wurde er zum Siegfahrer und ließ dabei unter anderem die heutigen Formel-1-Junioren Jack Doohan und Liam Lawson hinter sich. 2019 folgte im Rahmen der ADAC-Plattform der Sprung zu den Sportwagen.

Im GT3-Boliden knüpfte Wishofer nahtlos an seine Erfolge aus dem Formelsport an.

Ab 2019 trat er im ADAC GT Masters auf unterschiedlichen Fabrikaten an und feierte dort Siege und Podien sowie eine Pole Position. Im Vorjahr sammelte er erste Erfahrungen im Lamborghini Huracán GT3 EVO, mit dem er in der Liga der Supersportwagen ebenfalls siegreich war. Darüber hinaus ging er erstmals in der Silberwertung des GT World Challenge Europe Endurance Cup an den Start, wo er die Saison an der Seite seiner Teamkollegen als Siebter abschloss.

2023 folgt für ihn in den Farben von GRT der Aufstieg in die Königsklasse des GT3-Sports. Zusammen mit Clemens Schmid bildet er ein Line-up, das die Mannschaft um Teamchef Gottfried Grasser zum österreichischen Nationalteam der DTM macht. Mit den Startnummern 19 und 63 repräsentiert das Duo zugleich die Historie Lamborghinis. Die italienische Sportwagenschmiede tritt im Motorsport traditionell mit den vom Gründungsjahr 1963 abgeleiteten Startnummern und feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges Firmenjubiläum.

Im Vorjahr überzeugte Grasser Racing beim Debüt in der DTM auf Anhieb mit Podien, Pole Positions und schnellsten Runden. Mit Clemens Schmid und Mick Wishofer will das Lamborghini-Team diese Saison daran anknüpfen. Der Auftakt findet vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben statt, der Startschuss fällt jedoch schon an diesem Wochenende. Auf dem Red Bull Ring in Spielberg gehen am Samstag und Sonntag die offiziellen Testfahrten für die DTM-Saison 2023 über die Bühne.

Mick Wishofer: «Ich bin super happy und Gottfried sowie dem Team gegenüber sehr dankbar für diese unglaubliche Chance. In der DTM zu fahren, ist für jeden Fahrer aus dem GT-Sport ein Traum. Zugleich ist es eine große Aufgabe, auf die ich sehr gespannt bin. Ich kenne den Lamborghini aus dem Vorjahr und das Team hat mit dem neuen EVO2 schon intensive Abstimmungsarbeit betrieben, was uns in eine gute Ausgangslage bringt. Ich freue mich schon sehr auf den offiziellen DTM-Test und die Vorbereitungen. Für Zielsetzungen ist es allerdings noch zu früh. Die ersten Wochenenden werden der Orientierung dienen. Ich bin zuversichtlich, dass wir als Team großes Potential haben und unter den richtigen Voraussetzungen ein paar Ausrufezeichen setzen können. Ich kann kaum erwarten, dass es los geht.»

Gottfried Grasser, Teamchef von GRT: «Wir sind überglücklich, Mick als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen. Unsere Debütsaison in der DTM war ein großer Erfolg und wir haben im Winter hart daran gearbeitet, uns für 2023 optimal aufzustellen. Mit Clemens haben wir einen Fahrer, der über enorm viel Erfahrung verfügt und das Team sowie das Auto bestens kennt. Mick ist in den vergangenen Jahren als vielversprechendes Nachwuchstalent im GT-Sport herausgestochen und bringt dazu durch seine Saison im Lamborghini die perfekten Voraussetzungen mit. Mit den beiden haben wir ein starkes Line-up, das sich ausgezeichnet ergänzt. Mit zwei Österreichern an den Start zu gehen, hat für uns als Team natürlich eine ganz besondere Note. Es macht uns stolz, Österreich als Motorsportnation mit zwei einheimischen Fahrern in der DTM zu repräsentieren. Das für uns immer schon spezielle Heimspiel auf dem Red Bull Ring wird dadurch dieses Jahr nur noch schöner.»