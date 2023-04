Überraschung: Tresor Orange1 mit zwei Audi in DTM!

Die Tresor Orange1 Audi starten mit einem auffälligen Farbkleid in der DTM

Wenige Tage vor den offiziellen Testtagen erhält die DTM weiteren Zuwachs, Tresor Orange1 setzt zwei Audi R8 LMS GT3 evo II ein. Als Einsatzteam fungiert Attempto Racing aus Langenhagen.

Ein weiterer Neuzugang für die DTM meldet sich wenige Tage vor den offiziellen Testtagen auf dem Red Bull Ring. Tresor Competition und Orange1 gehen unter dem Banner Tresor Orange1 an den Start und bringen dabei zwei Audi R8 LMS GT3 evo II an den Start. Eingesetzt werden die Fahrzeuge von Attempto Racing aus Langenhagen bei Hannover. Das Team von Arkin Aka setzte bereits im Vorjahr einen Audi in der DTM ein und äußerte früh Pläne, das Engagement in der Serie auszubauen. Nachder der ADAC das Team zunächst nicht berücksichtigt hatte, öffnete der Automobilclub kurz vor dem Saisonstart die Tür für das Team, welches unter italienischer Flagge starten wird.

Der Einsatz in der DTM ist eine Ergänzung zum Programm im Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. In der populären SRO-Rennserie, die als wichtigste GT-Rennserie weltweit gilt, ist das Audi-Team mit drei Fahrzeugen vertreten.

Gesteuert werden die beiden Fahrzeuge in der DTM von den offiziellen Audi Sport customer racing-Piloten Mattia Drudi (#40) und dem 2019er ADAC GT Masters-Meister Patric Niederhauser (#83). Beide Piloten gingen bereits in der Vergangenheit für das Team an den Start. Drudi wird zudem auch die komplette SRO-Meisterschaft für Tresor Orange1 bestreiten.

Tresor Orange1-Teamchef Ferdinando Geri freut sich auf das DTM-Programm: «Gemeinsam mit Orange1 und mit Fahrern wie Drudi und Niederhauser, die zum Fahreraufgebot von Audi Sport gehören, in die DTM einzusteigen, ist sowohl ein großes Privileg als auch eine große Herausforderung. Wir sind besonders entschlossen, da wir nur einige der Strecken in der Meisterschaft kennen, aber wir glauben, dass wir eine führende Rolle unter den Konkurrenten spielen können. Unser Dank geht auch an Arkin Aka und die Attempto Racing GmbH, die sich entschlossen haben, dieses wichtige Projekt gemeinsam mit uns anzugehen.»