28 Fahrzeuge: DTM veröffentlicht Nennliste

Im Rahmen der Test- und Medientagen auf dem Red Bull Ring hat der ADAC die Nennliste für die Saison 2023 veröffentlicht: 28 GT3-Boliden sind für die Saison 2023 genannt.

Die DTM ist startklar für die Saison 2023. Unter dem Dach des ADAC beginnt beim Auftakt vom 26. bis 28. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben ein neues Zeitalter. Fans der weltweit populären Rennserie dürfen sich auf ein spektakuläres Feld mit Sportwagen der Premiumhersteller Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche freuen. Insgesamt 28 Piloten und 14 Rennställe sind bereit für die 37. Saison. «Wir sind startklar für die erste Saison der DTM unter dem Dach des ADAC. Mit 28 Weltklasse-Piloten, 14 Teams und starken Partnern haben wir die Basis für eine erfolgreiche DTM-Saison gelegt. Mit nachhaltigem Kraftstoff und dem aus dem ADAC GT Masters bewährten Konzept der «Bottle Free Zone» setzen wir auch in der DTM neue Standards für Nachhaltigkeit. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft konsequent gehen und starten so in eine neue Ära der DTM. Wir freuen uns auf den Saisonstart in Oschersleben, wohin die DTM erstmals seit 2015 zurückkehrt», sagte ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser in einer Pressekonferenz bei den DTM-Testfahrten am Sonntag auf dem Red Bull Ring.

Das Thema Nachhaltigkeit steht in der DTM auf der Pole-Position. In den Rennwagen kommt erstmals ein umweltschonender und innovativer Kraftstoff von Shell zum Einsatz, der aus 50 Prozent erneuerbaren Komponenten besteht. Der Sprit leistet damit einen wesentlichen Anteil zur C02-Reduktion. Mit BWT setzt der ADAC den eingeschlagenen Weg zur Vermeidung von Plastikmüll konsequent fort. Im Fahrerlager der DTM-Events sorgen Wasserspender für frisch aufbereitetes Trinkwasser.

Besucher der acht DTM-Events in Deutschland, den Niederlanden und Österreich profitieren von einem attraktiveren Preissystem. Durch eine vom ADAC neu entwickelte Struktur sind die DTM-Tickets im Schnitt bis zu 20 Euro günstiger. Eintrittskarten gibt es bereits ab 39 Euro. ADAC-Mitglieder erhalten im Vorverkauf einen Rabatt von zehn Prozent. In zwei der insgesamt fünf Preiskategorien haben Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Der Zugang ins Fahrerlager ist bei allen Tickets inkludiert und nur am Sachsenring aus Kapazitätsgründen limitiert.

Auch Daheimgebliebene müssen 2023 nicht auf die DTM verzichten: ProSieben überträgt die Renn-Action mit einer umfassenden Live-Berichterstattung jeweils Samstag und Sonntag ab 13 Uhr in die heimischen Wohnzimmer. In der zweiten Saison in Folge bildet ProSieben neben den Rennen die Qualifyings live auf ran.de ab. Das bewährte #ranDTM-Team mit dem Moderationsduo Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie Kommentator Eddie Mielke führt auch weiterhin durch die Events. Abgerundet wird das umfassende TV-Paket der DTM mit einer weltweiten Live-Übertragung in über 70 Länder.

Die DTM stellte außerdem neue starke Partnerschaften vor. Mit an Bord ist ab dieser Saison die IG Europe GmbH: Einer der weltweit führenden Online-Broker und Fintech-Pioniere ist ab sofort offizieller Partner der DTM. Das Team der IG Group unterstützt seine weltweiten Kunden mit neuesten Technologien, zuverlässiger Infrastruktur und hilfreichem Support. Außerdem setzt die DTM die jahrelange Zusammenarbeit mit Dekra als technischen Partner fort.

Nennliste DTM 2023

#1 Sheldon van der Linde (ZA/Schubert Motorsport), BMW M4 GT3

#3 Kelvin van der Linde (ZA/Abt Sportsline), Audi R8 LMS GT3 evo II

#4 Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT), Mercedes-AMG GT3 Evo

#6 Alessio Deledda (I/SSR Performance), Lamborghini Huracán GT3 Evo2

#7 Ricardo Feller (CH/Abt Sportsline), Audi R8 LMS GT3 evo II

#8 Luca Engstler (D/Liqui Moly Team Engstler Motorsport), Audi R8 LMS GT3 evo II

#9 Tim Heinemann (D/Toksport WRT), Porsche 911 GT3 R

#11 Marco Wittmann (D/Project 1), BMW M4 GT3

#14 Jack Aitken (GB/Emil Frey Racing), Ferrari 296 GT3

#19 Mick Wishofer (A/GRT Grasser Racing Team), Lamborghini Huracán GT3 Evo2

#22 Lucas Auer (A/Winward Racing), Mercedes-AMG GT3 Evo

#24 Ayhancan Güven (TR/KÜS Team Bernhard), Porsche 911 GT3 R

#27 David Schumacher (D/Winward Racing), Mercedes-AMG GT3 Evo

#33 René Rast (D/Schubert Motorsport), BMW M4 GT3

#36 Arjun Maini (IND/Mercedes-AMG Team HRT), Mercedes-AMG GT3 Evo

#40 Mattia Drudi (I/Tresor Orange1), Audi R8 LMS GT3 evo II

#48 Maro Engel (D/Mercedes-AMG Team Mann-Filter), Mercedes-AMG GT3 Evo

#56 tba (Project 1), BMW M4 GT3

#63 Clemens Schmid (A/GRT Grasser Racing Team), Lamborghini Huracán GT3 Evo2

#69 Thierry Vermeulen (NL/Emil Frey Racing), Ferrari 296 GT3

#75 Laurin Heinrich (D/KÜS Team Bernhard), Porsche 911 GT3 R

#83 Patric Niederhauser (CH/Tresor Orange1), Audi R8 LMS GT3 evo II

#84 Jusuf Owega (D/Mercedes-AMG Team BWT), Mercedes-AMG GT3 Evo

#90 Dennis Olsen (NOR/Manthey EMA), Porsche 911 GT3 R

#91 Thomas Preining (A/Manthey EMA), Porsche 911 GT3 R

#92 Mirko Bortolotti (I/SSR Performance), Lamborghini Huracán GT3 Evo2

#94 Franck Perera (F/SSR Performance), Lamborghini Huracán GT3 Evo2

#99 Christian Engelhart (D/Toksport WRT), Porsche 911 GT3 R