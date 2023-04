Albert Costa Balboa feiert in Zandvoort DTM-Debüt

Der Spanier Albert Costa Balboa feiert in Zandvoort sein Debüt in der DTM. In den Niederlanden ersetzt er Jack Aitken, welcher aufgrund einer Terminüberschneidung mit der IMSA nicht starten kann.

Beim zweiten DTM-Rennwochenende in Zandvoort gibt es bei Emil Frey Racing einen Fahrerwechsel: Aufgrund einer Terminüberschneidung mit der IMSA WeatherTech SportsCar Championship wird der Brite nicht an der niederländischen Nordseeküste starten können. An dem Juni-Wochenende wird er im Action Express Racing Cadillac V-Series.R das sechsstündige Rennen in Watkins Glen bestreiten.

Ersetzt wird der Brite vom Spanier Albert Costa Balboa. Für Costa Balboa wird es das Debüt in der DTM sein. Der ehemalige Lamborghini-Werksfahrer ging für das Schweizer Team bereits erfolgreich im ADAC GT Masters, der GT World Challenge und dem International GT Open an den Start. In diesem Jahr wird er, neben seinem LMP2-Programm in der FIA WEC, gemeinsam mit Thierry Vermeulen – der im zweiten Ferrari des Teams in der DTM startet – für Emil Frey Racing im GT World Challenge Europe Sprint Cup starten.

«Leider werde ich am zweiten Rennen in Zandvoort nicht teilnehmen können, was sehr schade ist, da ich einen Konflikt mit meinem IMSA-Kalender habe, bei dem ich in Watkins Glen an den Start gehen werde. Aber mein Teamkollege Albert Costa Balboa wird das Steuer für mich übernehmen. Ich bin sicher, dass er einen fantastischen Job machen wird, da er das Auto sowie das Team von Emil Frey Racing bereits sehr gut kennt. Ich werde also aus der Ferne zusehen und unterstützen und danach meinen Dienst im Team wieder aufnehmen», so Jack Aitken.

Albert Costa Balboa freut sich auf sein Debüt in der DTM: «Ich freue mich sehr, mein Debüt in der DTM feiern zu können. Es war schon immer ein Traum, in dieser Serie mitzufahren. Ich kann Emil Frey Racing nicht genug danken, dass ich die Möglichkeit habe, Jack in Zandvoort für dieses Wochenende zu ersetzen. In der Vergangenheit waren wir in Zandvoort immer stark, und ich hoffe, dass ich das auch in diesem neuen Kapitel fortführen kann. Ich freue mich sehr darauf. Es wird nicht einfach werden, denn das Niveau ist hoch, aber ich werde mein Bestes geben.»