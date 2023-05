Vorgeschmack auf 2023: Highlights DTM Portimão 2022

Die DTM startete 2022 in Portimão ins neue Rennjahr

Speedweek verkürzt euch die Wartezeit auf die DTM-Saison 2023 und spendiert euch einen Blick auf die Highlights der Saison 2022. Den Auftakt machte der Rundkurs von Portimão an der portugiesischen Algarveküste.

Ende April 2022 gibt es in Portimão los – 29 GT3-Boliden starteten auf dem portugiesischen GP-Kurs in die neue Saison. Für die DTM war es gleich eine doppelte Premiere: Deutschlands bekannteste Rennserie gastierte erstmals auf dem 2008 eröffneten Kurs. Zudem startete erstmals die DTM-Saison in Portugal.

Den Saisonauftakt am Samstag gewann Mercedes-AMG-Ass Lucas Auer im Fahrzeug von WINWARD Racing. Am Sonntag sorgte Nico Müller für den ersten (und bislang einzigen) Sieg vom Team Rosberg in der GT3-Ära der Rennserie. Nach der Saison 2022 zog sich der Audi-Rennstall (vorerst?) aus der Rennserie zurück.

Hier könnt ihr euch die ausführlichen Highlights anschauen: