Dem Feld vorgestellt: Cupra wird Official Car Partner

Cupra wird Offizial Car Partner der DTM. Insgesamt sechs offizielle Fahrzeuge stellt die spanische Marke. Der Formentor VZ5 dient als Safety Car und Leading Car der DTM.

Die DTM setzt auch 2023 auf Cupra. Ab dem Saisonstart vom 26. bis 28. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben bei Magdeburg fährt der spanische Automobilhersteller als Official Car Partner vorneweg. Bereits im Vorjahr stellte die spanische Marke die offiziellen Fahrzeuge der DTM, welche damals noch von der ITR ausgerichtet wurde.

Bereits bei den Test- und Medientagen am Red Bull Ring in Österreich Mitte April kam das Cupra Safety Car im neuen Design erstmals zum Einsatz. Cupra stellt insgesamt sechs Official Cars. Neben dem Safety Car auch das Leading Car, das die 28 Fahrzeuge in der DTM zum Start führt.

«Wir setzen mit Cupra auch in der kommenden DTM-Saison unübersehbare Zeichen. Mit den auffälligen Official Cars steht die Challenger-Brand damit in der zweiten Saison im Rampenlicht der DTM. Motorsport liegt in der DNA von Cupra und deshalb passt unser Engagement in der DTM sehr gut zur Marke», sagt Bernhard Bauer, Geschäftsführer der SEAT Deutschland GmbH.

Die Official Cars stellen auf den acht Rennstrecken in Deutschland, den Niederlanden und Österreich einen besonderen Eye-Catcher dar. Das Safety-Car mit dem unverwechselbaren blau-violetten Design und den gelben Farbakzenten fuhr bereits auf der aktuellen Formel-1-Rennstrecke in der Steiermark vor den imposanten Supersportwagen der DTM.

«Die Marke Cupra steht für sportliches sowie ambitioniertes Fahren und passt deshalb perfekt ins Portfolio der DTM. Wir freuen uns, dass Cupra sich als Partner in der DTM engagiert», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Als Leading Car und als Safety Car setzt Cupra den Formentor VZ5 in der DTM ein. Dank einem Upgrade von Abt Sportsline fährt der Cupra mit 450 PS vor dem Feld und beschleunigt bei Bedarf in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.



Neben der DTM kommen die Official Cars von Cupra im Rahmen der DTM-Events auch in den Rennen der ADAC GT4 Germany, des ADAC GT Masters und Prototype Cup Germany zum Einsatz.