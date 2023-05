Emil Frey Racing startet Nachwuchsprogramm

Die Emil Frey Racing Academy startet in Zusammenarbeit mit AF Corse

Das DTM-Team Emil Frey Racing startet in Zusammenarbeit mit AF Corse ein Nachwuchsprogramm. Die Emil Frey Racing Academy startet in der italienischen GT-Meisterschaft.

Das Ziel dieser Akademie ist es, junge talentierte Fahrer zu fördern und weiterzuentwickeln. Emil Frey Racing konnte in Zusammenarbeit mit AF Corse – die 2021 und 2022 die Ferrari-Fahnen in der DTM hochgehalten haben - den beiden jungen Talenten Jean-Luc D’Auria und Stuart White einen Platz im Cockpit eines Ferrari 488 GT3 mit der Startnummer 52 in der Italian Gran Turismo Sprint Championship sichern.

Die Schweizer Mannschaft hofft, dass die beiden Nachwuchsfahrer in Zukunft in einer hochkarätigen GT-Rennserie, wie der DTM, für Emil Frey Racing an den Start gehen wird.

«Für mich geht mit Emil Frey Racing ein großer Traum in Erfüllung. Ich empfinde es als sehr emotional, weil mein Vater und ich darauf hingearbeitet haben“, so der Schweizer Jean-Luc D’Auria. «Ich werde nie vergessen, wie ich mit meinen Eltern das Fahrzeug zum Service zur Emil Frey gebracht und danach die Fahrzeuge bei Emil Frey Racing besichtigt habe. Seit diesem Tag war es mein Traum, Teil dieses Teams zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass ich mit meinem Teamkollegen Stuart White, mit dem ich mich super verstehe, eine erfolgreiche Saison starten werde. Das erfordert allerdings viel Arbeit. Um stetig zu wachsen, muss ich Zeit im Simulator und mit den Ingenieuren verbringen. Ich kann das erste Rennen in Misano kaum erwarten und freue mich auf den Saisonstart.»

«Ich freue mich sehr auf die Italian Gran Turismo Sprint Championship. Meiner Meinung nach ist das ein guter Ort für die Akademie, um anzufangen. Zudem können Jean-Luc und ich als Fahrer weiterwachsen. Ich denke, es wird eine sehr interessante Saison mit einer sehr kompetitiven Serie werden. Ich freue mich sehr darauf und möchte mich bei Emil Frey Racing für das Vertrauen bedanken und dafür, dass ich nun schon das zweite Jahr in Folge Teil des Teams sein darf. Es freut mich, dass ich mich im Team weiterentwickeln und hoffentlich einige gute Ergebnisse einfahren kann», fügt Stuart White aus Südafrika an.

AF Corse-Teamboss Amato Ferrari: «Wir freuen uns, gemeinsam mit der Emil Frey Racing Driving Academy in einer Rennserie anzutreten, die wir schon oft als Plattform genutzt haben, um neue Talente in der GT-Welt zu fördern. Alle Fahrer, die in diesem Jahr an den Start gehen, haben ein grosses Potenzial. Wir sind sicher, dass die Partnerschaft mit der Emil Frey Racing Driving Academy erst der Anfang ist».