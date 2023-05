DTM präsentiert vorläufigen Zeitplan für Oschersleben

In Oschersleben startet die DTM in die Saison 2023

Am Pfingstwochenende startet die DTM in Oschersleben in das Rennjahr 2023. Der ADAC hat nun den vorläufigen Zeitplan für die Veranstaltung in der Magdeburger Börde (Sachsen-Anhalt) präsentiert.

Am Pfingstwochenende wird es laut in Oschersleben. Nicht weniger als 28 GT3-Boliden – hier könnt ihr das Teilnehmerfeld einsehen – werden in der 3,696 Kilometer langen Motorsport Arena die 2023er DTM-Saison einläuten.

Es wird zudem auch ein besonderes Rennwochenende in der Geschichte der DTM sein: Erstmals wird der ADAC ein DTM-Rennwochenende ausrichten, nachdem der Automobilclub die Rechte der Rennserie von der ITR übernommen hat.

Doch auch unter der ADAC-Leitung ändert sich nicht viel am Ablauf der Rennwochenenden: Am Freitag stehen zwei Trainingssitzungen über je 45 Minuten auf dem zeitlichen Ablauf. Samstag und Sonntag wird um 13:30 Uhr ein rund einstündiges Rennen gestartet. Am frühen Morgen des Renntags steht ein Qualifying über 20 Minuten auf der Agenda.

DTM-Zeitplan Oschersleben 2023:

Freitag 26.05.2023:

12:15 – 13:00 Uhr – Freies Training 1

16:15 – 17:00 Uhr – Freies Training 2

Samstag 27.05.2023:

09:15 – 09:35 Uhr – Zeittraining 1

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

Sonntag 28.05.2023:

09:35 – 09:55 Uhr – Zeittraining 1

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

Neben der DTM werden auch die ADAC GT4 Germany, der Prototype Cup Germany mit seinen spektakulären LMP3-Prototypen und der BMW M2 Cup in Oschersleben starten. Ursprünglich sollte auch die ADAC TCR Germany das Rennwochenende bestreiten, doch der ADAC stellte die Rennserie mangels Teilnehmern ein.

Hier könnt ihr euch den kompletten Zeitplan anschauen.

Details zum Showprogramm, wie z.B. einen Pitwalk mit Autogrammstunde, werden später bekanntgegeben.

Die DTM gastierte letztmalig 2015 in Oschersleben. Den Samstagslauf auf dem technischen Kurs in der Börde gewann damals Timo Glock. Am Sonntag feierte Tom Blomqvist seinen ersten und einzigen DTM-Sieg. Nach einem schweren Unfall von Lucas Auer musste der Sonntagslauf einige Runden vor dem geplanten Rennende abgebrochen werden.

Der Ticketverkauf für das Event in Oschersleben läuft gut, wie der ADAC im Rahmen der Testtage auf dem Red Bull Ring bestätigte. So gut, dass an der Rennstrecke sogar Zusatztribünen aufgestellt werden müssten. Der Kartenverkauf läuft allerdings weiterhin – hier könnt ihr mehr dazu erfahren, wie ihr an die Karten für die DTM Veranstaltung in der Nähe der Landeshauptstadt Magdeburg kommt.