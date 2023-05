Vorgeschmack auf 2023: Highlights DTM Imola 2022

Am dritten Rennwochenende 2022 gastierte die DTM erstmals in Imola

Speedweek verkürzt euch die Wartezeit auf die DTM-Saison 2023 und spendiert euch einen Blick auf die Highlights der Saison 2022. Das dritte Rennwochenende fand auf dem italienischen Traditionskurs in Imola statt.

Mitte Juni fand 2022 das dritte DTM-Rennwochenende statt. Die Rennserie gastierte auf dem Traditionskurs in Imola. Für die deutsche Rennserie war es das erste Gastspiel auf dem Kurs, der 1994 traurige Formel 1-Geschichte schrieb, als Roland Ratzenberger und Ayrton Senna auf diesem tödlich verunglückten.

Im Starterfeld gab es vor dem Imola-Gastspiel einige Änderungen. So schloss T3 Motorsport nach dem Rennwochenende auf dem Lausitzring für immer die Pforten – mittlerweile befindet sich das Team aus Dresden in Liquidation. Die Britin Esmee Hawkey und Nicki Thiim sollten nicht mehr 2022 an den Start gehen. Gemeinsam mit dem Publikumsliebling Timo Glock machte hingegen Ceccato Racing einen einmaligen Gaststart und setzte einen BMW M4 GT3 ein. Damit gingen 28 Wagen in der sengenden italienischen Hitze an den Start.

Geprägt wurde das Rennwochenende von ABT Sportsline. Im Samstagslauf feierte der dreimalige Champion Réne Rast seinen ersten Sieg nach seinem DTM-Comeback. Am Sonntag triumphierte der Schweizer Ricardo Feller, der nach dem Meistertitel im ADAC GT Masters 2021 den Aufstieg schaffte. Für den Eidgenossen war es der erste Rennsieg in der bekanntesten Rennserie Deutschlands.

Hier könnt ihr euch die ausführlichen Highlights anschauen: