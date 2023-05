Vorgeschmack auf 2023: Highlights DTM Norisring 2022

Speedweek verkürzt euch die Wartezeit auf die DTM-Saison 2023 und spendiert euch einen Blick auf die Highlights der Saison 2022. Das vierte Rennwochenende fand auf dem Norisring in Nürnberg statt.

Am erste Juliwochenende 2022 stieg das Saisonhighlight der DTM auf dem Norisring. Auf dem legendären Stadtkurs in Nürnberg absolvierte die Rennserie ihr viertes Rennwochenende des Jahres.

Der erste Rennlauf sollte für massig Gesprächsstoff sorgen. Nicht wenige Zuseher hatten den Eindruck, dass sie statt eines DTM-Rennens eher einen Crashkunstwettbewerb eingeschaltet haben und der Pilot als Sieger gekürt wird, der den spektakulärsten Unfall produziert oder am meisten Gegner ins Aus reißt. Von 27 Fahrzeugen erreichten nur elf GT3-Boliden das Ziel. Am Ende feierte Thomas Preining seinen ersten DTM-Sieg, der zugleich auch der erste Triumph von Porsche in der Rennserie ist. Am Sonntag feierte Felipe Fraga im AF Corse Ferrari seinen Debütsieg in der DTM.

