Vorgeschmack auf 2023: Highlights DTM Nürburgring

Speedweek verkürzt euch die Wartezeit auf die DTM-Saison 2023 und spendiert euch einen Blick auf die Highlights der Saison 2022. Das fünfte Rennwochenende fand auf dem Nürburgring statt.

Nach einer längeren Sommerpause meldete sich die DTM 2022 am letzten August-Wochenende vom Nürburgring zurück. Auf der Kurzanbindung der GP-Strecke in der Eifel absolvierte die Rennserie ihr fünftes Rennwochenende.

Theo Oeverhaus schrieb sich auf dem Traditionskurs in die Geschichtsbücher der DTM ein. Der Youngster absolvierte für Walkenhorst Motorsport einen Gaststart und ist damit der jüngste Fahrer, der jemals an einem DTM-Rennwochenende teilnahm.

Am Samstag verhinderte starker Nebel die Durchführung des Qualifyings. Schlussendlich mussten die Piloten nach dem Meisterschaftsstand ins Rennen starten. Der spätere Meister Sheldon van der Linde konnte das Rennen, welches aufgrund der Wetterkapriolen erst am späten Nachmittag stattfinden konnte, vor seinem Bruder Kelvin gewinnen. Damit belegte erstmals in der DTM-Geschichte ein Brüderpaar die ersten beiden Plätze. Am Sonntag gewann Luca Stolz im Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team sein erstes Rennen in der Rennserie.

Hier könnt ihr euch die ausführlichen Highlights anschauen: