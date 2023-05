Vorgeschmack auf 2023: Highlights DTM Spa 2022

Speedweek verkürzt euch die Wartezeit auf die DTM-Saison 2023 und spendiert euch einen Blick auf die Highlights der Saison 2022. Das sechste Rennwochenende fand auf der Ardennenachterbahn in Spa-Francorchamps statt.

Am zweiten Septemberwochenende kehrte die DTM nach Spa-Francorchamps zurück und absolvierte dort das sechste Rennwochenendes des Jahres. Zuletzt fuhr die Rennserie 2020 auf der Ardennenachterbahn, damals fand nach der Coronazwangspause der Saisonauftakt auf dem weltberühmten Kurs statt. Nach 2005 und 2020 war 2022 erst der dritte Besuch der Rennserie auf der Lieblingsstrecke vieler Piloten.

Am Samstag feierte die 2020er ADAC GT Masters-Meistermannschaft SSR Performance den ersten DTM-Sieg. Dennis Olsen aus Norwegen setzte sich im 911 GT3 R des Teams aus München durch. Am Sonntag siegte Nick Cassidy auf dem 7,004 Kilometer langen Kurs, der längsten DTM-Strecke des Jahres. Für den Neuseeländer war es ebenfalls der erste Sieg in der DTM.

Hier könnt ihr euch die ausführlichen Highlights anschauen: