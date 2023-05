Vorgeschmack auf 2023: Highlights DTM Hockenheim 2022

Speedweek verkürzt euch die Wartezeit auf die DTM-Saison 2023 und spendiert euch einen Blick auf die Highlights der Saison 2022. Das Saisonfinale fand auf dem Hockenheimring statt.

Traditionelles Saisonfinale der DTM auf dem Hockenheimring. Auch 2022 fiel die Meisterschaftsentscheidung in Deutschlands bekanntester Rennserie auf dem Traditionskurs in der Nähe von Mannheim.

Der Samstagslauf sorgte erneut für viele Schlagzeilen. Begriffe wie «DTM-Horror» gingen durch die Medienlandschaft. Grund dafür waren mehrere schwere Massenunfälle, die den Sieg von Lucas Auer in den Hintergrund rücken ließen, da sich mehrere Fahrer in den Unfällen Verletzungen zuzogen. Aufgrund der vielen stark beschädigten Fahrzeuge nahmen am Sonntag nur 19 Autos das Rennen auf – zum Vergleich: Am Samstag starteten noch 27 Boliden.

Während der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann am Sonntag im finalen Saisonlauf seinen ersten Saisonsieg feierte, lag der komplette Fokus auf Sheldon van der Linde. Rang zwei reichte dem südafrikanischen Schubert Motorsport-Piloten zur Krönung als DTM-Champion 2022. Er ist der erste DTM-Titelträger, der vom afrikanischen Kontinent stammt.

Hier könnt ihr euch die ausführlichen Highlights anschauen: