Haupt Racing Team bereit für DTM-Saisonstart

Das Haupt Racing Team ist bereit für den DTM-Saisonstart in Oschersleben. Der Mercedes-Rennstall hat zudem das Design vom Inder Arjun Maini für die kommende Saison präsentiert.

Am vergangenen Wochenende errang das Haupt Racing Team unter der vom Nennung Mercedes-AMG Team BILSTEIN bei den ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring zwei Podiumsplatzierungen. Der Mercedes-AMG GT3 #4 mit den Fahrern Philip Ellis, Raffaele Marciello sowie Luca Stolz fuhren in einem ereignisreichen Rennen auf die dritte Gesamtposition. Die Startnummer #6 mit Teambesitzer Hubert Haupt, Jordan Love und Arjun Maini beendete die 24 Stunden auf dem Nürburgring auf dem zweiten Platz der SP9 PRO-AM-Kategorie, was gleichzeitig die achte Position im Gesamtklassement bedeutete. Auch der Mercedes-AMG GT2 #46 mit Thomas Jäger, Frank Bird, Elia Erhart und Jörg Viebahn wurde beim Testeinsatz auf der Nürburgring-Nordschleife mit dem Klassensieg in der SPX belohnt.

Bereits eine Woche später reist HRT zum DTM-Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben. Das Team von Hubert Haupt geht dabei wie bereits im Vorjahr mit der identischen Fahrerbesetzung in die neue Saison der DTM. Beide Mercedes-AMG GT3 gehen unter der Nennung Mercedes-AMG Team HRT an den Start. Luca Stolz, der Sechstplatzierte der Saison 2022, wird mit der Startnummer #4 im gelb-blauen Design von Technikpartner BILSTEIN die Meisterschaft bestreiten.

Der Team- und Technikpartner BILSTEIN ist der Spezialist für besonders leistungsfähige Stoßdämpfer und Fahrwerke. Auf Augenhöhe mit weltweiten Premium-Automobilherstellern entwickelt BILSTEIN innovative State-of-the-Art Fahrwerks- und Stoßdämpfer-Technologien für die Erstausrüstung. Traditionell ist das Unternehmen auch im internationalen Motorsport zuhause. Zahlreiche Rennsiege sowohl im Breiten- als auch im absoluten Spitzensport rund um den Globus sprechen für Performance made by BILSTEIN.

Arjun Maini startet mit der Nummer #36. Der 25-jährige Inder machte bereits mit starken Leistungen und Podiumsplatzierungen in der DTM und in anderen Rennserien auf sich aufmerksam. Maini wird in den Farben von MANNOL das Mercedes-AMG Team HRT in der DTM vertreten. Damit wird zum ersten Mal in dieser hochklassigen Rennserie ein Fahrzeug in einem dunkelblauen MANNOL-Komplettdesign an den Start gehen.

HRT baut mit diesem Engagement die Partnerschaft mit seinem Schmierstoffpartner MANNOL weiter aus. Bereits seit Beginn der Saison 2022 steht MANNOL dem Haupt Racing Team mit seinem umfassenden Know-how zur Seite. Zudem versorgt der global agierende Schmierstoffhersteller aus Wedel das Team mit zahlreichen hochwertigen Produkten aus dem eigenen Portfolio, welches unter anderem Motoren- und Getriebeöle, Kühlerfrostschutz, Serviceflüssigkeiten sowie weitere Mittel für die Fahrzeugpflege beinhaltet.

Am Samstag, den 29. Mai um 13:30 Uhr startet das erste Rennen der neuen Saison in der Motorsport Arena Oschersleben. Der zweite Lauf des Wochenendes folgt am Sonntag, den 30. Mai, ebenfalls um 13:30 Uhr.

Luca Stolz, Mercedes-AMG Team HRT #4: «Das 24-Stunden-Rennen war ein tolles Event. Wir haben eine gute Show mit den Markenkollegen geliefert und natürlich bin ich stolz, dass wir am Ende aufs Podium gefahren sind. Jetzt freue ich mich, dass ich wieder in der DTM am Start sein darf. Ich habe ein super Team hinter mir. Ich hoffe, dass wir in Oschersleben gleich unsere Leistung zeigen können.»

Arjun Maini, Mercedes-AMG Team HRT #36: «Mein erstes 24h-Rennen auf dem Nürburgring waren eine unglaubliche Erfahrung und ich bin überglücklich, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen konnten. Es ist wirklich toll, in der DTM wieder mit der gleichen Mannschaft wie im vergangenen Jahr fahren zu können. Das Team ist sehr motiviert und ich freue mich riesig, wieder zurück in der DTM zu sein.»

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team GmbH: «Wir sind sehr stolz, gemeinsam mit Mercedes-AMG eine gute Leistung auf dem Nürburgring zeigen konnten und jetzt auch die dritte DTM-Saison als Mercedes-AMG Team HRT bestreiten zu dürfen. Auch, dass wir mit der gleichen Konstellation wie im Vorjahr an den Start gehen, zeugt von unserem Vertrauen in unsere Fahrer und Fahrzeuge. Die DTM wird wie in den vergangenen Jahren eine herausfordernde Serie sein. Aber wir sind optimistisch, das Jahr erfolgreich zu gestalten. Die Strecke in Oschersleben bietet nur wenige Überholmöglichkeiten. Hier wird es auf ein gutes Qualifying und ein sauberes Rennen ankommen.»