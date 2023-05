Zusammenarbeit verlängert: Autohero bleibt Partner

Autohero ist auch in der Saison 2023 offizieller DTM-Partner. Das Logo des Onlineshops für Gebrauchtwagen, ist auf allen Overalls der DTM-Piloten zu sehen.

Gemeinsame Leidenschaft für Fahrzeuge, gemeinsame Zukunft: Autohero ist auch in der Saison 2023 Partner der DTM. Damit bleibt Europas führender Online-Shop für Gebrauchtwagen an der Seite der populären Rennserie, die dieses Jahr zum ersten Mal unter dem Dach des ADAC ausgetragen wird. Die Partnerschaft wird gleich auf mehreren Ebenen sichtbar. Autohero ist auf den Anzügen der «DTM-Helden» vertreten und präsentiert Fans auf den reichweitenstarken digitalen Kanälen der DTM die Rennsieger sowie die Highlights auf dem YouTube-Kanal der DTM.

Josef Hallmann, Vice President Retail Marketing & Branding von Autohero, über die Fortführung der Partnerschaft: «Wir blicken auf zwei erfolgreiche Jahre als DTM-Partner zurück und freuen uns, uns auch im dritten Jahr in Folge an Europas spannendster Rennserie zu beteiligen und weitere Berührungspunkte mit potentiellen Autokäufern zu schaffen. Unter dem neuen Dach des ADAC, Deutschlands größtem Mobilitätsclub, und auch durch die gemeinsamen Events mit dem ADAC GT Masters, vereint die DTM nun zwei weitere starke Marken aus dem Automobilbereich in ihrem Umfeld – eine großartige Bereicherung für alle Fans und Chance für uns, Hunderttausende Motorsportbegeisterte von unserer Marke Autohero und unserem voll digitalen Angebot für den Gebrauchtwagenkauf live vor Ort und an den Bildschirmen zu Hause zu überzeugen. Wir freuen uns auf eine spannende Rennsaison 2023!»

«Autohero und die DTM verbindet eine ungebrochene Begeisterung für Autos. Daher freuen wir uns, den gemeinsamen Weg fortzusetzen», sagt Thomas Voss, ADAC Motorsportchef. «Im Gebrauchtwagen-Handel steht Autohero für eine hohe Fahrzeugqualität, eine große Produktvielfalt und dank seines modernen Online-Shops für Innovation. Damit passt das Unternehmen perfekt zur DTM.»

Bereits seit der Saison 2021 ist das Logo von Autohero bei der DTM zu sehen. Das Unternehmen hat den Gebrauchtwagenkauf revolutioniert und bietet seinen Kunden über den digitalen Weg einen bequemen, sicheren und transparenten Fahrzeugkauf. Autohero ist Teil der Unternehmensgruppe AUTO1 Group SE, die seit Februar 2021 an der Frankfurter Börse notiert ist.

Der erste Auftritt der neuen Saison erfolgt an diesem Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben. Südwestlich von Magdeburg treten 14 Teams mit Piloten aus elf Nationen sowie Fahrzeugen der sechs Premiumhersteller Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche gegeneinander an.