Maro Engel mit Bestzeit im ersten DTM-Training

Mercedes-AMG-Routinier Maro Engel setzt im ersten Training in Zandvoort die Bestzeit. Hinter ihm folgt die Porsche-Armada. Vorzeitiges Ende nach Abflug von Franck Perera.

Bestzeit für Maro Engel im ersten DTM-Training in Zandvoort. Am Steuer des von Landgraf Motorsport eingesetzt Mercedes-AMG GT3 fuhr der AMG-Routinier die schnellste Runde. In 1:34.049 Minuten umrundete er den Traditionskurs in den Niederlanden. An diesem Wochenende gastiert die Rennserie erstmals seit 2018 auf dem Kurs,

Rang zwei geht an Thomas Preining, dem im legendären Grello – der von Manthey EMA an den Start gebracht wird - 0,106 Sekunden auf die Bestzeit von Engel fehlten.

Laurin Heinrich fuhr im KÜS Team Bernhard Porsche auf Rang drei. Lediglich 0,002 Sekunden fehlten dem letztjährigen Porsche Carrera Cup Deutschland-Meister auf Preining.

Tabellenführer Tim Heinemann beendete die erste Zeitenjagd des Rennwochenendes auf Position zehn.

1:16 Minuten vor Trainingende wurde das Treiben abgebrochen. Franck Perera - der im SSR Performance Lamborghini den ersten Saisonlauf in Oschersleben gewann - drehte sich in der Scheivlak-Kurve ins Kiesbett.

Ergebnis (Top 10):

1. Maro Engel – Mercedes-AMG Team MANN-FILTER – Mercedes-AMG GT3

2. Thomas Prening – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

3. Laurin Heinrich – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R

4. Dennis Olsen – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

5. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

6. Patric Niederhauser – Tresor Orange 1 – Audi R8 LMS GT3

7. Marco Wittmann – Project 1 – BMW M4 GT3

8. Jusuf Owega – Mercedes-AMG Team BWT – Mercedes-AMG GT3

9. Luca Stolz – Mercedes-AMG Team HRT – Mercedes-AMG GT3

10. Tim Heinemann – Toksport WRT – Porsche 911 GT3 R