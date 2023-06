DTM Zandvoort: Maro Engel auf Pole-Position 24.06.2023 - 10:11 Von Jonas Plümer

© DTM Maro Engel fuhr auch im ersten Qualifying die Bestzeit

Auch am Samstag dominiert Maro Engel die DTM in Zandvoort. Der AMG-Routinier flog in der Mamba, die von Landgraf Motorsport eingesetzt wird, auf Startrang eins.