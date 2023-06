Ricardo Feller am Sonntag auf bestem Startplatz

Der Schweizer Ricardo Feller wird den Sonntagslauf der DTM vom besten Startplatz aufnehmen. Im Audi von ABT Sportsline fuhr er im zweiten Zeittraining auf die Pole-Position.

Pole-Position für Ricardo Feller in Zandvoort. Der 2021er ADAC GT Masters-Meister sicherte sich im ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 evo II den besten Startplatz. Die legendäre Strecke in den Dünen von Zandvoort umrundete der Eidgenosse in 1:33.020 Minuten.

Somit macht sich für Audi die BoP-Änderung für den Sonntag direkt bezahlt.

Rang zwei geht an Thomas Preining im Grello Porsche 911 GT3 R. Dem Manthey EMA-Piloten fehlten 0,344 Sekunden auf Feller.

Maro Engel komplettiert die Top 3, nachdem er zuvor jede einzelne Sitzung des Wochenendes auf Rang eins abschloss.

Rund drei Minuten vor Ende der Sitzung kam die Rote Flagge raus. Alessio Deledda drehte sich mit seinem SSR Performance Lamborghini ins Kiesbett und musste geborgen werden. Fast zeitgleich drehte sich Clemens Schmid mit seinem GRT Lamborghini am Ausgang der ersten Steilkurve und schlug leicht in die Leitschiene an – konnte sich aber selbstständig an die Box zurückschleppen.

Ergebnis (Top 10):

1. Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

2. Thomas Prening – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

3. Maro Engel – Mercedes-AMG Team MANN-FILTER – Mercedes-AMG GT3

4. Patric Niederhauser – Tresor Orange 1 – Audi R8 LMS GT3

5. Laurin Heinrich – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R

6. Luca Stolz – Mercedes-AMG Team HRT – Mercedes-AMG GT3

7. Marco Wittmann – Project 1 – BMW M4 GT3

8. Ayhancan Güven – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R

9. Dennis Olsen – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

10. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

Rennstart ist um 13:30 Uhr in Zandvoort – mehr zu der Übertragung im TV und Stream erfahrt ihr hier.