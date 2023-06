Tim Heinemann gewinnt Beach Olympics

Vor dem DTM-Rennwochenende in Zandvoort hat Tim Heinemann im direkten Zweikampf mit Lokalmatador Thierry Vermeulen die Beach Olympics gewonnen. Auf der Strecke konnte er die Erfolgsserie nicht fortsetzen.

DTM-Neueinsteiger Tim Heinemann aus Fichtenberg feierte schon vor dem ersten Rennen in Zandvoort einen Erfolg. Im internen Strand-Duell mit Lokalmatador Thierry Vermeulen, der sogenannten Beach Olympics, setzte er sich am Donnerstag nach drei Prüfungen knapp mit 2:1 durch.

Heinemann zauberte ein fast perfektes Streckenlayout des Circuit Zandvoort in den Sand und war auch beim Frisbee-Wurf durch einen Pirelli-Rennreifen treffsicherer.

Vermeulen erwies sich allerdings im Kerngeschäft als stärker: Der Niederländer gewann ein Zehn-Runden-Rennen um einen Dreieckskurs am Strand von Zandvoort mit ferngesteuerten Autos klar vor seinem Konkurrenten. Das reichte jedoch nicht zum Gesamtsieg, den sich Porsche-Pilot Heinemann sicherte.

Sein Kommentar: «Das hat Spaß gemacht, doch ein Sieg auf der Strecke wäre mir noch lieber.»

Auf der Strecke lief es für den Toksport WRT-Piloten, der als Tabellenführer nach Zandvoort reiste, nicht gewünscht. Der zweimalige Champion der DTM Trophy hatte über das gesamte Wochenende nicht den Speed, um Topergebnisse anzugreifen. Nach harten Zweikämpfen und Kollisionen blieb er in beiden Rennen ohne zählbare Ergebnisse.

«Das Wochenende fällt unter die Kategorie schwierig. So einfach wie’s in Oschersleben von der Hand ging, so schwer war es dieses Wochenende in Zandvoort. In den Trainings sowie am Samstag und dann jetzt am Sonntag haben wir viel probiert, fahrerisch Daten verglichen, um da das Maximum rauszuholen, aber irgendwie war der Wurm drin gewesen dieses Wochenende. Wir hatten in beiden Rennen einen guten Start und waren da in einer Position, um Punkte einzufahren, konnte aber leider diese Platzierung nicht halten, da uns die Pace gefehlt hat. Also schlussendlich war es leider ein ernüchterndes Wochenende. Wir wussten zwar vorher, dass es natürlich nicht immer so einfach laufen wird, wie in Oschersleben und dass es gerade in Zandvoort für uns schwer werden wird, aber wir haben uns natürlich trotzdem zumindest ein paar Punkte erhofft. Wir müssen jetzt das Wochenende analysieren und lernen, damit es am Norisring wieder besser läuft», fasst Heinemann das Rennwochenende an der Nordseeküste zusammen.

Bereits in zwei Wochen findet auf dem Norisring das nächste DTM-Rennwochenende statt. Der Stadtkurs in Nürnberg ist alljährlich das Saisonhighlight der DTM. Vor der Veranstaltung liegt Heinemann auf Rang fünf in der Gesamtwertung.