Sandro Holzem startet «Road to DTM»

Beim GTC Race auf dem Nürburgring beginnt die «Road to DTM» vom Project 1-Piloten Sandro Holzem. Das Ziel ist der DTM-Einstieg des Youngsters.

Project 1 startet bei der «Road to DTM» durch. Beim GTC Race auf dem Nürburgring wird der Youngster Sandro Holzem, welcher im DTM-Saisonverlauf den zweiten Boliden des Teams fahren soll, seinen ersten Renneinsatz im BMW M4 GT3 absolvieren.

Holzem bestritt 2022 sein Debütjahr im Automobilsport. Gemeinsam mit seinem Bruder Juliano Holzem startete er in der ADAC GT4 Germany für Dörr Motorsport. Das Duo schloss die Saison ohne wirkliche Erfolge auf der 40. Position in der Gesamtwertung ab.

Nach dem Gaststart im GTC Race plant das Team weiterhin intensive Tests und möglicherweise Gaststarts im ADAC GT Masters, um den Youngster auf das DTM-Programm vorzubereiten.

«Wir planen mit dem jungen Nachwuchstalent Sandro Holzem einen Einstieg im Laufe der DTM-Saison 2023», gibt Teammanager Marcel Jürgens-Wichmann die Zielsetzung vor. «Er wird durch unsere Experten auf seine DTM-Premiere vorbereitet. Intensive Tests und mögliche Gaststarts im ADAC GT Masters stehen hierbei auf der Agenda.»

Das Team will beweisen, «dass wir mit unserer Ausbildungspyramide vom BMW M2 Cup über die GT4 Germany, die im Rahmenprogramm der DTM fahren, zur höchsten Einsatzmöglichkeit in der DTM gelangen», erklärt Teamgründer Hans-Bernd Kamps die Entscheidung, einem jungen Fahrer die Chance zu geben, den Weg an die Spitze des deutschen Motorsports zu schaffen. «Dabei waren wir von Anfang an in einem guten Austausch mit dem ADAC.»