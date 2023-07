Schubert Motorsport-Doppelsieg im Glutofen

Riesige Freude bei Schubert Motorsport. Das BMW-Team aus Oschersleben feiert im Glutofen des Norisrings im ersten DTM-Lauf einen Doppelsieg.

Von der Pole-Position zum Sieg: Der letztjährige DTM-Champion Sheldon van der Linde gewinnt im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 den ersten Lauf auf dem Norisring bei Temperaturen von weit über 30°C.

Rang zwei geht an seinen Teamkollegen René Rast. Die beiden Schubert BMW trennten am Rennende 1,520 Sekunden. Somit erlebte das Team von Torsten Schubert einen perfekten ersten Renntag.

Dennis Olsen komplettiert im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R die Top 3, nachdem der Norweger eine starke Aufholjagd zeigte.

Nach 12 Minuten traf David Schumacher im WINWARD Mercedes-AMG GT3 in der Grundigkehre Luca Engstler. Der Audi erlitt ein Defekt an der Radaufhängung und blieb in der Auslaufzone stehen. Um den Wagen zu bergen, musste das Safety Car auf den Kurs gerufen. Zeitgleich steuerte Christian Engelhart mit technischen Problemen die Box an und schied aus.

Nach dem Safety Car-Restart traf Jusuf Owega in der Grundigkehre Mirko Bortolotti und sorgte so für Chaos im Mittelfeld. Der Landgraf-Pilot steuerte daraufhin die Box an und gab das Rennen auf.

Im Duell mit Clemens Schmid traf Emil Frey Racing-Pilot Jack Aitken eine Runde später die Mauer am Ausgang der Grundigkehre, konnte das Rennen aber fortsetzen. Aufgrund der Teile auf der Strecke, musste erneut das Führungsfahrzeug auf den Kurs.

Drama beim Boxenstopp für den Tabellenführer Thomas Preining im Porsche 911 GT3 R von Manthey EMA. Der Lollipop-Mann schickte den Österreicher los, obwohl das linke Vorderrad noch nicht fest angeschraubt war. Somit musste der Mechaniker das Rad nachziehen, wodurch der Österreicher viel Zeit verlor, weshalb der Porsche-Pilot ans Ende des Feldes zurückfiel.

Pech auch für Tim Heinemann, der nach der Veranstaltung in Oschersleben sensationell die Tabelle anführte. Nach Treffern von Laurin Heinrich und Franck Perera löste sich Diffusor am Toksport WRT Porsche und Heinemann musste das Rennen in der Box aufgeben.

Wenige Minuten vor Rennende wurde Kelvin van der Linde langsam. Der ABT Sportsline-Pilot, welcher auf der dritten Position lag, musste das Rennen aufgeben. Der R8 LMS GT3 blieb im zweiten Gang stecken und ließ sich nicht mehr schalten.

Ergebnis (Top 10):

1. Sheldon van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

2. René Rast – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

3. Dennis Olsen – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

4. Lucas Auer – Mercedes-AMG Team WINWARD – Mercedes-AMG GT3

5. Ayhancan Güven – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R

6. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

7. Maro Engel – Mercedes-AMG Team MANN-FILTER – Mercedes-AMG GT3

8. Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

9. Marco Wittmann – Project 1 – BMW M4 GT3

10. Laurin Heinrich – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R