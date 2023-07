Preining siegt nach Streckensturm von Klimaklebern

Thomas Preining gewinnt den zweiten DTM-Lauf auf dem Norisring. Nach einem Streckensturm von Klimaklebern wurde das Rennen verspätet aufgenommen.

Erster Saisonsieg für Thomas Preining im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R. Der Österreicher gewinnt den zweiten DTM-Lauf auf dem Norisring und baut damit seine Tabellenführung aus. Nach der Beendigung des Boxenstoppfensters setzte sich Preining mit einem harten, aber fairen Manöver gegen Rast an die Spitze des Feldes.

Rang zwei geht somit an den dreimaligen DTM-Champion René Rast. Auf den siegreichen Porsche fehlten dem BMW-Werksfahrer 2,181 Sekunden.

Vortagessieger Sheldon van der Linde komplettiert im zweiten Schubert BMW M4 GT3 die Podestränge.

Das Rennen wurde um rund 12 Minuten verspätet aufgenommen. In der Anfahrt auf die ersten Kurve stürmten Klimakleber die Rennstrecke und mussten vom Kurs entfernt wurden. Später wurden die Streckenstürmer in Handschellen von der Polizei abgeführt.

Nach 23 Minuten kollidierten in der Grundigkehre David Schumacher und Patric Niederhauser. Während Niederhauser die Fahrt in seinem Audi fortsetzen konnte, musste Schumacher den beschädgten WINWARD Mercedes-AMG GT3 in der Boxenstraße abstellen. Beim Anbremsen auf die erste Haarnadel traf der Sohn von Ralf Schumacher den Attempto Audi im Heck und drehte ihn um. Seinen Frust machte Niederhauser über den Boxenstopp freie Luft: «What a fucking idiot, this fucking Schumacher, for fuck sake»

Doch einige Runden später stellte Niederhauser sein Fahrzeug ab. Sein Teamkollege Mattia Drudi schied einige Runden zuvor aus.

Ergebnis (Top 10):

1. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

2. René Rast – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

3. Sheldon van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

4. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

5. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

6. Dennis Olsen – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

7. Laurin Heinrich – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R

8. Ayhancan Güven – KÜS Team Bernhard – Porsche 911 GT3 R

9. Maro Engel – Mercedes-AMG Team Mann-Filter – Mercedes-AMG GT3

10. Luca Stolz – Mercedes-AMG Team HRT – Mercedes-AMG GT3