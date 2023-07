David Schumacher nach Rammstoß bestraft

David Schumacher wird für den Rammstoß gegen Patric Niederhauser im zweiten DTM-Lauf auf dem Norisring bestraft. In der Startaufstellung für den zweiten Lauf auf dem Nürburgring wird er zurückgestellt.

«What a fucking idiot, this fucking Schumacher, for fuck sake», der Funkspruch von Patric Niederhauser nach dem Abschuss von David Schumacher im zweiten Lauf auf dem Norisring sprach Bände.

Nach 23 Minuten traf der WINWARD Racing-Pilot Niederhauser. Während der Mercedes-Pilot direkt ausschied, musste Niederhauser seinen Audi wenige Runden später abstellen.

Die Stewards gaben Schumacher die komplette Schuld am Abschuss des Audis.

Schumacher erhält deshalb eine Strafversetzung für das nächste DTM-Rennen, welches er bestreitet, also vermutlich dem ersten Lauf auf dem Nürburgring. In diesem wird er in der Startaufstellung um fünf Positionen zurückgesetzt.