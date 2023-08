DTM baut globale TV-Präsenz weiter stark aus

Die DTM ist auch unter ADAC-Führung ein internationaler TV-Schlager. In mehr als 200 weltweiten Territorien ist die Rennserie zu verfolgen.

Die DTM baut in der Saison 2023 die globale TV-Präsenz konsequent aus. Motorsportfans auf allen fünf Kontinenten können die spannenden Rennen live oder re-live in mehr als 150 Territorien verfolgen. Weltweit ausgestrahlte Magazine sowie Highlights ergänzen das Angebot, sodass die DTM insgesamt in 200 Territorien rund um den Globus im Fernsehen präsent ist.

In der Saison 2023 haben sich verschiedene reichweitenstarke neue Sender und Streamingdienste live oder re-live Rechte an der DTM gesichert. DAZN überträgt die DTM live und exklusiv in Spanien auf einem linearen TV-Kanal. Auf der Streamingplattform von DAZN ist die DTM seit dem Rennwochenende auf dem Norisring unter anderem in Frankreich, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Israel und Süd Korea zu sehen. In Belgien zeigt der Sender Eleven Sports ab sofort die Rennen der DTM live. Die Zusammenarbeit mit dem reichweitenstarken Sender Viaplay wurde für die Saison 2023 auf die Niederlande sowie weitere Territorien ausgeweitet und ergänzt damit das bestehende Portfolio mit Liveausstrahlungen in Skandinavien und dem Baltikum.

Ab dem Event auf dem Nürburgring ist die DTM auch in Japan wieder zurück Fernsehen, der Strong Channel zeigt die Rennen aufgrund der Zeitverschiebung re-live. In China ist die DTM bei dem mehr als 500 Millionen Nutzer zählendem Portal IQIYI zu sehen. Die umfangreiche Berichterstattung dort wird von DTM-Kanälen auf den reichweitenstarken chinesischen Social-Media-Portalen WeChat, Weibo und Xiao Hong Shu abgerundet. In Indien zeigt Eurosport India die Rennen der DTM live.

Die Rennaction wird den Fans weltweit aus über 50 Kameraperspektiven präsentiert, bei jedem DTM-Event wird ein bis zu 20-stündiges Live-Programm produziert. Live-Einbindungen des Teamfunks, Onboard-Kamera-Fahrten sowie Grafiken komplettieren das umfangreiche Angebot.

Auf dem nationalen Markt läuft die bewährte Partnerschaft mit ProSieben bereits im sechsten Jahr. Der Fernsehsender überträgt in Deutschland jeweils am Samstag und Sonntag ab 13:00 Uhr (Rennstart 13:30 Uhr) alle Läufe live im Free-TV. Die Motorsport-Fans in Österreich können die DTM live bei Servus TV mitverfolgen.

«Die DTM ist eine globale Motorsport-Marke und neue starke TV-Partner stärken das Aushängeschild des deutschen Motorsports international. Wir freuen uns, dass wir diesem Jahr international ein großes Interesse an der DTM haben und die TV-Präsenz der Live- und Re-Live-Ausstrahlungen auf 150 Territorien ausbauen konnten. Mit ProSieben haben wir auf nationaler Ebene einen starken Partner und sind mit Servus TV auch in Österreich prominent vertreten», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.