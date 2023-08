DTM: Maximilian Paul erneut für GRT am Start

Überraschungssieger Maximilian Paul wird auch auf dem Lausitzring für das Grasser Racing Team mit einem Lamborghini Hurácan GT3 in der DTM starten. Letztes DTM-Rennwochenende für Paul?

Am Nürburgring sorgte Maximilian Paul für die Überraschung der bisherigen DTM-Saison. Als Ersatzmann von Mick Wishofer gewann er im Grasser Racing Team Lamborghini Hurácan GT3 den verregneten zweiten Lauf auf dem Nürburgring. Es ist der erste Sieg des österreichischen Teams in der DTM und auch für Paul ist es in seinem erst vierten DTM-Start der erste Triumph.

Auch am Samstag sammelte er auf Position 13 Punkte. Beim Rennwochenende in der Eifel errang der Youngster aus Sachsen mehr Punkte, als die beiden Österreicher Clemens Schmid und Mick Wishofer in der bisherigen Saison in den Fahrzeugen von Gottfried Grasser.

Eine Woche vor der fünften Saisonveranstaltung hat das Grasser Racing Team nun über ihre Social Media-Kanäle bekanntgegeben, dass der junge Dresdener auch bei seinem DTM-Heimspiel auf dem Lausitzring an den Start gehen wird.

Das Maximilian Paul bei den DTM-Events auf dem Sachsenring, auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim an den Start gehen kann, gilt als unwahrscheinlich. Die Veranstaltungen kollidieren jeweils mit dem International GT Open, welches in diesem Jahr das Hauptprogramm des offiziellen Lamborghini Young Drivers ist. In der internationalen GT3-Serie startet er für das Oregon Team und konnte im Saisonverlauf bereits zwei Siege einfahren.