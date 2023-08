Jack Aitken startet 2024 Vollzeit in IMSA

DTM-Pilot Jack Aitken startet 2024 die komplette Saison mit einem Cadillac-Prototypen in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. DTM-Verbleib ungewiss.

Emil Frey Racing-Pilot Jack Aitken startet 2024 in den USA. Der Brite mit südkoreanischen Wurzeln wird 2024 die komplette Saison in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship absolvieren.

Bei Action Express Racing wird Aitken, der 2020 ein Formel 1-Rennen für Williams bestritt, einen Cadillac V-Series.R in der Prototypentopklasse pilotieren. Das Fahrzeug teilt er sich mit Pipo Derani. Im Aufgebot des Teams ersetzt er Alexander Sims.

Bereits in diesem Jahr bestreitet er die vier Endurance Cup-Rennen für das Team und ging im Juni bei den 24h Le Mans an den Start. Aufgrund einer Terminüberschneidung zwischen dem IMSA-Rennen in Watkins Glen und dem DTM-Lauf in Zandvoort verzichtete der Brite auch auf den Start in den Niederlanden.

«Seit ich dieses Programm mit Cadillac Racing und Whelen Engineering begonnen habe, waren alle unglaublich freundlich und leidenschaftlich, um mich und das Team voranzubringen», erläutert Aitken. «Das ist einer der Gründe, warum ich mich unglaublich darauf freue, nächstes Jahr ein Vollzeitmitglied des Teams zu werden. Die Wettbewerbsfähigkeit der IMSA und die Qualität des Rennkalenders sind weitere Gründe, und ich genieße den Rennstil, den ich in diesem Jahr bereits bei meinen Langstreckeneinsätzen erlebt habe. Ich möchte mich bei Cadillac und Whelen Engineering für ihr anhaltendes Vertrauen in mich bedanken, ebenso wie bei meinen beiden Teamkollegen Pipo und Alex.»

Ob Aitken trotz des IMSA-Programms weiterhin in der DTM starten wird gilt als unwahrscheinlich, obwohl es keine Terminüberschneidung zwischen den beiden Serien gibt. Allerdings bestreiten die US-Teams viele Testfahrten mit ihren Fahrzeugen um perfekt auf die Rennen vorbereitet zu sein.

Aitken startet 2023 im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing in der DTM. Beim Saisonauftakt in Oschersleben fuhr er als Dritter auf das Podium.