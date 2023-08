Jack Aitken erstmals auf Pole-Position

Der ehemalige Formel 1-Pilot steht erstmals in der DTM auf dem besten Startplatz. Auch für Emil Frey Racing und den Ferrari 296 GT3 ist es eine Premiere in der Rennserie.

Premierenstimmung in der Lausitz. Erstmals stehen Jack Aitken, Emil Frey Racing und ein Ferrari 296 GT3 in der DTM auf der Pole-Position. Der Brite umrundete den Lausitzring in 1:19.937 Minuten.

Rang zwei geht an SSR Performance-Pilot Mirko Bortolotti. 0,054 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit von Aitken.

Lucas Auer komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top 3.

Ein Qualifying zum Vergessen erlebte Porsche: Tabellenführer Thomas Preining war auf der 16. Startposition der bestplatzierte Pilot der Zuffenhausener.

Ergebnis (Top 10):

1. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

2. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

3. Lucas Auer - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3

4. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

5. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

6. Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

7. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Clemens Schmid - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

9. Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

10. Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

Das Rennen wird um 13:30 Uhr gestartet. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Rennen verfolgen könnt.