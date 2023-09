Ladedruck von BMW M4 GT3 wird erhöht

Vor dem ersten Renntag der DTM und des ADAC GT Masters auf dem Sachsenring wird der Ladedruck des BMW M4 GT3 erhöht. Mehr Motorleistung für das bayrische Sportcoupé

Vor dem ersten Renntag der DTM und des ADAC GT Masters auf dem Sachsenring bekommt der BMW M4 GT3 eine neue BoP-Einstufung. Während das Fahrzeuggewicht des Sportcoupés aus München identisch bleibt, wird der Ladedruck des Fahrzeugs erhöht.

Der Ladedruck des BMW wird über fast das komplette Drehzahlband erhöht. Der Höchstwert ist um 50 mbar höher als der bisherige maximale Ladedruck. 2.700 mbar ist nun der maximale Ladedruck des M4 GT3.

Die Einstufung der weiteren Boliden aus der DTM und dem ADAC GT Masters bleibt unverändert.

Am ersten Trainingstag fuhr der BMW M4 GT3 gnadenlos in der DTM hinterher. In der kombinierten Tageswertung war der amtierende Champion Sheldon van der Linde auf Rang 18 der beste BMW M4 GT3.