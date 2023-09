Nur ein Grasser Lamborghini auf dem Sachsenring

Der zweite DTM-Wagen vom Grasser Racing Team bleibt am Wochenende in der Garage

Clemens Schmid wird bei der DTM auf dem Sachsenring als Solist starten. Doch Gottfried Grasser deutet bereits die Verpflichtung eines zweiten Fahrers für die verbleibenden Rennen an.

Das DTM-Teilnehmerfeld reduziert sich auf dem Sachsenring. Bei der sechsten Saisonveranstaltung setzt das Grasser Racing Team nur einen Lamborghini Hurácan GT3 ein. Clemens Schmid steuert den einzigen Lamborghini der Mannschaft aus der Steiermark auf dem traditionsreichen MotoGP-Kurs im Osten der Republik.

Zudem wird GRT auf dem Sachsenring einen Lamborghini für Benjamin Hites und Lamborghini-Werksfahrer Marco Mapelli einsetzen, der zuletzt auf dem Nürburgring ein Rennen gewann.

Der zweite DTM Hurácan GT3 wird somit am Wochenende in der Garage bleiben. Mick Wishofer steuerte ihn an den ersten drei Rennwochenenden, ehe Maximilian Paul diesen am Nürburgring und auf dem Lausitzring steuerte. Paul sorgte auf dem Nürburgring sensationell für den ersten DTM-Sieg des Teams.

Doch Teamchef Gottfried Grasser deutet bereits an, dass das Auto bei den letzten beiden Rennwochenenden zurückkehren wird.

Gottfried Grasser: «In DTM wollen wir am Sachsenring dort weitermachen, wo wir in der Lausitz aufgehört haben. Clemens ist super in Form und die Top-10 sind mit der Performance der letzten Wochenenden möglich. Wir haben alles versucht, das zweite Cockpit für den Sachsenring zu besetzen, aber in der aktuellen Lage keine ergiebige Lösung gefunden. Wir bedauern sehr, von der Teilnahme des zweiten Autos absehen zu müssen, doch wir freuen uns darauf, für den Red Bull Ring und den Hockenheimring in Kürze positive Neuigkeiten vermelden zu können.»