DTM-Stars zu Gast bei Dart und Basketball

Vor dem DTM-Rennwochenende auf dem Sachsenring besuchten mehrere DTM-Asse Dart-WM-Halbfinalist Gabriel Clemens sowie den Basketball-Bundesligist NINERS Chemnitz.

Vor dem sechsten Saisonstopp auf dem Sachsenring (8. bis 10. September) tauschten am Donnerstag fünf DTM-Stars das Lenkrad ihrer PS-starken Rennfahrzeuge gegen Dartpfeile und Basketbälle.

Bei den German Darts Open im Rahmen der European Darts Tour in Jena bewiesen die beiden Südafrikaner Kelvin und Sheldon van der Linde sowie Laurin Heinrich (Würzburg) ihre Zielgenauigkeit. Das Trio forderte in einem Show-Match Gabriel Clemens heraus, der es Anfang des Jahres sensationell als erster Deutscher ins Halbfinale der Darts-WM schaffte. Wer sich am treffsichersten zeigte, verrät ProSieben im Rahmen der Live-Übertragung des DTM-Rennens am Samstag ab 13:00 Uhr.

In Chemnitz demonstrierten dagegen Ayhancan Güven (TR) und Franck Perera (F) ihre Wurfkünste mit Basketbällen. Die beiden DTM-Fahrer besuchten Basketball-Bundesligist NINERS Chemnitz vor dem Testspiel gegen die Rostock Seawolves. Dabei probierte sich das Duo selbst im Körbe werfen: Porsche-Fahrer Güven trat mit Center-Spieler Kevin Yebo gegen Lamborghini-Werkspilot Perera und den deutschen Nationalspieler sowie Chemnitzer-Kapitän Jonas Richter an.