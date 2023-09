Mercedes-AMG richtet Nachwuchstest in Valencia aus 29.09.2023 - 13:14 Von Jonas Plümer

© DTM Jusuf Owega schaffte den Sprung vom letztjährigen Mercedes-AMG Young Driver Test in den DTM-Kader der Marke

Mercedes-AMG forciert das Thema Nachwuchsförderung. Am 9. Und 10. November wird in Valencia der Mercedes-AMG Young Driver Test stattfinden. 2022 testete dort Jusuf Owega das Fahrzeug und stieg in den DTM-Kader auf.