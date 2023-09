DTM Norisring und MotoGP Sachsenring 2024 zeitgleich

2024 findet das DTM-Event auf dem Norisring und das MotoGP-Gastspiel auf dem Sachsenring am selben Wochenende statt. Warum dies kein Problem ist, obwohl beide Veranstaltungen vom ADAC organisiert werden.

Vom 5. bis zum 7. Juli 2024 finden zeitgleich zwei der größten deutschen Motorsportveranstaltungen statt. In Nürnberg wird die DTM das Stadt-Spektakel auf dem Norisring austragen, während die MotoGP zeitgleich auf dem Sachsenring startet.

2023 hatten beide Veranstaltungen sechsstellige Zuschauerzahlen, die auf dem Sachsenring begann sogar mit einer 2. Zudem werden beide Veranstaltungen vom ADAC organisiert, weshalb es zunächst Vermutungen gab, dass es hierbei noch zu einer Verschiebung im DTM-Kalender kommen könnte.

«Beide Termine stehen fest, es sind keine Anpassungen mehr zu erwarten, wir haben bereits lange an dem Thema gearbeitet», so ein ADAC-Sprecher gegenüber Speedweek. «Personell ist das kein Problem, da haben wir unterschiedliche und unabhängige Organisationsstrukturen, Überschneidungen gibt es nur in meinem Bereich und bei meiner Person, aber das ist am Ende alles machbar.»

Der ADAC-Sprecher setzt fort: «Es ist sicherlich kein Idealszenario, daher haben wir in der Vergangenheit versucht das zu vermeiden. Die Überschneidung gab in der Vergangenheit auch bereits, das ist nicht optimal, allerdings ist die Schnittmenge zwischen den beiden Veranstaltungen auch auf der Fanseite sehr gering.»

«Im kommenden Jahr haben wir bei der MotoGP den Fall, dass der Kasachstan GP neu in den Kalender kommt, plus die Fußball-EM in Deutschland. Die schränkt die Flexibilität des Sachsenring-GP-Termins ein, da Leipzig Fußball EM-Spielort ist und bei den Rettungs- und Ordnungskräften Kapazitäten nur zu bestimmten Daten verfügbar sind. Und auch den Norisring kann man leider nicht flexibel beliebig hin und her schieben. Plus sind wir dort bei der Terminfindung vom internationalen GT-Kalender abhängig.»